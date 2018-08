So manchen Gegner abgehängt haben Claus Bückle und seine SpVgg Neckarelz in der ersten Saison in der Regionalliga Südwest. Und es soll weiter aufwärtsgehen ... Foto: Busse

Neckarelz. (js) Er nimmt die Niederlage sportlich. Dr. Thomas Ulmer, Abonnement-Stimmenkönig bei Kreis- und Kommunalwahlen, verpasste Ende Mai den Wiedereinzug ins europäische Parlament. Der Mediziner, Sportfunktionär und Politiker analysierte die Sachlage (Wegfall der Drei-Prozent-Hürá †de), schüttelte sich kurz und schmiedet bereits neue Pläne. Er denkt dabei an ein Engagement in der Metropolregion Rhein-Neckar, damit der Neckar-Odenwald-Kreis "nicht nur für Dienstmädchen und Kartoffeln zuständig ist".

Und die SpVgg Neckarelz, die unter seiner zwischenzeitlich 25-jährigen Präsidentschaft auf allen Ebenen zum sportlichen Höhenflug ansetzte? Kann das Niveau gehalten werden oder ist zu befürchten, dass die aufgebauten Netzwerke an Wirkung verlieren? "Nein", widerspricht Präsident Thomas Ulmer, "gerade unlängst haben wir unsere Unterstützer zu einem Sponsorenabend auf die Burg Hornberg eingeladen, mit 80 Gästen haben wir einen schönen Abend erlebt. Die Unterstützung für die Spielvereinigung ist unabhängig von einem politischen Mandat."

Ehrgeizige Ziele hat der 57-jährige Ulmer auch weiterhin. Der neunte Rang in der Regionalliga-Abschlusstabelle soll um mindestens einen Platz verbessert werden. Trainer Peter Hogen vernimmt es mit einem Lächeln: "Nicht einfach, da in personeller Hinsicht noch einige Fragezeichen bestehen." Ist Bogdan Müller, der am 22. Februar sein letztes Spiel absolvierte, wieder zu hundert Prozent einsatzfähig, wie verheilen die Kreuzbandrisse der beiden Innenverteidiger Tobias Keusch und Daniel Schwind? Peter Hogen schaut sich deshalb noch auf dem Spielermarkt um. Ein, zwei Verstärkungen, das wäre in unserer Situation schon sinnvoll."

Bislang vermeldet die Spvgg Neckará †elz folgende Zugänge: Niklas Horn (Bayern München II), Manuel Hofmann (FSV Hollenbach), Marvin Leonhardt (1. FC Kaiserslautern II), Sebastian Sizmayer (SV Waldhof), David Jach (SV Böblingen), Manuel Wehr (VfR Aalen) wie die beiden Jugendspieler Marius Klotz und Henrik Hogen.

Ob das reicht? Denn Hogen sagt: "Die Stufe von der Oberliga in die Regionalliga, das sind gleich drei Sprünge nach oben, da braucht man einen gut aufgestellten Spielerkader." Und nur auf die zweite Mannschaft, die im Schlussspurt noch den Verbandsliga-Klassenerhalt schaffte, will sich der Cheftrainer auch nicht verlassen. Obwohl Ulmer und Hogen gemeinsam erklären: "Die Zweite ist ein wichtiger Baustein unseres Vereins, ihr Ligaverbleib macht uns richtig stolz."

Ein wenig Pause gönnt man sich noch bei der SpVgg, dann geht es schon weiter: Trainingsauftakt ist am 30. Juni, die offizielle Mannschaftsvorstellung findet am Sonntag, 6. Juli, um 11 Uhr im Elzstadion statt, das erste Saisonspiel wird dann bereits am 2.August angepfiffen.