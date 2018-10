Ugur Beyazals frühes Tor schockte Walldorf und spielte Neckarelz in die Karten. Am Ende gewann die SpVgg mit 3:1. Foto: Jan A. Pfeifer

Walldorf. Der Schiedsrichter zückte acht gelbe Karten und einmal Gelb-Rot. Und zweimal gingen die Spieler sogar aufeinander los. Emotional und dramatisch ging es zu beim Nordbaden-Derby in der Fußball-Regionalliga zwischen dem FC-Astoria Walldorf und der mit 3:1 siegreichen SpVgg Neckarelz.

Nur eines passte nicht ins Bild: Die mit 530 Zuschauern beschauliche Kulisse - Minusrekord für den FCA in dieser Saison. "Wir wollten auf Freitagabend vorverlegen" verriet Vorsitzender Willi Kempf, "doch Neckarelz hat abgelehnt." Und so zog es offenbar so manchen Zuschauer lieber zum Bundesliga-Fußball nach Sinsheim als nach Walldorf.

Nach nur sechs Minuten griff Schiedsrichter Kühlmeyer in seine Brusttasche und verwarnte Neckarelz ' Benjamin Schäfer mit Gelb. Es zeigte sich bereits, mit welcher Bissigkeit die Gäste das Duell angehen wollten. Die Gastgeber schienen von dem forschen Auftreten des Gegners eingeschüchtert und fanden in der ersten Hälfte nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Folgerichtig brachte Ugur Beyazal seine Farben in Führung (9.), als er von Stürmerkollege Giuseppe Burgio mustergültig bedient wurde.

Außer einem Fünfzehnmeter-Schuss von Nicolai Groß über die Querlatte hatten die Blau-Weißen keine gefährliche Offensivaktion (37.). Im direkten Gegenzug entwischte der aufgerückte Marcel Busch seinem Gegenspieler Tabe Nyenty und legte die Kugel zurück auf Niklas Horn. Der Ex-Walldorfer traf diese zuerst nicht richtig, ehe ihm der missglückte Schussversuch von Beyazal vor den Füßen landete und er nur noch zur 2:0-Halbzeitführung einschieben musste.

"Die Neckarelzer sind bissiger", sagte Walldorfs verletzter Innenverteidiger Mario Göttlicher in der Pause, "sie wollen es etwas mehr, halten vorne die Bälle sehr gut. Und wir spielen nicht das, was wir in dieser Saison schon gezeigt haben."

In den zweiten 45 Minuten verlagerte sich das Geschehen mehr und mehr in die Hälfte der Gäste. FCA-Trainer Matthias Born beorderte Groß von der Außenbahn in die Spitze und setzte die Abwehr der SpVgg damit unter Druck. Groß gelang schließlich auch das Anschlusstor (72.). Keine 60 Sekunden später stand er nach einem Traumpass von Maximilian Albrecht wieder alleine vor Wehr, traf zuerst den Pfosten und setzte den Abpraller ganz knapp neben das Tor.

"Wenn wir in dieser Situation das 2:2 kassieren, gehen wir als Verlierer vom Platz", war sich Neckarelz-Trainer Peter Hogen sicher. Stattdessen setzte Horn mit einem platzierten Flachschuss noch eins drauf (84.). Damit war die Partie gelaufen. Nun nahmen die Nickligkeiten Überhand, schließlich musste Schäfer den Platz mit Gelb-Rot verlassen - eine allerdings umstrittene Entscheidung.

"Ich fand uns in der ersten Halbzeit zu passiv", bilanzierte FCA-Coach Born den Auftritt seiner Elf, "dafür sind wir selbst verantwortlich, in der zweiten Hälfte habe ich dann eine andere Mannschaft gesehen." Die Elf der zweiten 45 Minuten ist die, die morgen in Kaiserslautern von Anfang an ihr wahres Potenzial abrufen soll. Dort holt der FCA um 19 Uhr gegen die U23 der Pfälzer seine Partie nach, die vor vier Wochen wegen des DFB-Pokals verlegt werden musste.

Walldorf: Wulle - Hofmann, Nyenty, Kaufmann, Stadler - Hillenbrand, Kern (70. Albrecht) - Meyer, Schön, Groß - Carl (56. Hofbauer).

Neckarelz: Wehr - Kizilyar, Bindnagel, Busch, Hofmann - Horn, Schäfer, Abele, Gerstle - Burgio (86. Galm), Beyazal (83. C. Schäfer).

Schiedsrichter: Kühlmeyer (Mainz); Zuschauer: 530; Tore: 0:1 Beyazal (9.), 0:2 Horn (38.), 1:2 Groß (72.), 1:3 Horn (84.). Gelb-Rot: Schäfer (90.).