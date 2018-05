Pirmasens/Neckarelz. (js) "Pflichtaufgabe erfüllt und abhaken", nüchtern umschreibt Trainer Peter Hogen den 4:0-Pokalsieg seiner SpVgg Neckarelz vom Mittwoch beim Landesligisten VfR Gommersdorf. Der Regionalligist rückt damit in die vierte Runde des badischen Pokals vor, ansonsten aber zog der Übungsleiter keine neuen Erkenntnisse aus dem Pokalfight: "Nach zehn Minuten unterbrach der Schiedsrichter wegen eines Gewitters die Partie, nach halbstündiger Pause kamen wir erst langsam wieder in Tritt. Erst nach dem Wechsel haben wir den Sack dann zugemacht."

Erfreulich für den Trainer, dass sich Giuseppe Burgio wieder mehr in den Vordergrund gespielt hat. Der Angreifer erzielte den Führungstreffer und war auch an weiteren gefährlichen Neckarelzer Aktionen beteiligt.

Ob Burgio am morgigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) im Gastspiel beim FK Pirmasens auflaufen wird, lässt der Neckarelzer Übungsleiter noch offen. Gesetzt im Sturm ist lediglich Sebastian Szimayer, der bisher alle drei Neckarelzer Regionalligatore erzielte. "Der muss spielen", stellt Hogen seinem Waldhof-Neuzugang einen Blankoscheck aus.

Ansonsten darf Marcel Wehr wieder die Torwarthandschuhe anziehen und im Mittelfeld werden Sebastian Schäfer und Marcel Abele agieren. Ansonsten hüllt sich Peter Hogen in Schweigen. "Es gibt noch einige Fragezeichen", sagt er und meint damit Ugurtan Kizilyar, der immer noch leicht angeschlagen ist und deshalb in Gommersdorf geschont wurde.

Den morgigen Gegner nahm der Neckarelzer Trainer persönlich in Augenschein und ist von der Spielweise des Aufsteigers angetan. Vor dem vierten Regionalligaspieltag steht Pirmasens auf Platz zwei und musste noch kein Gegentor kassieren. Erfolge über Hoffenheim II und Offenbach sowie ein Unentschieden gegen Kassel verdeutlichen die Schwere der Aufgabe für Neckarelz.

Peter Hogens Einschätzung: "Pirmasens spielt in der Defensive richtig gut. Die machen die Räume eng und warten auf Konter." Der A-Lizenz-Inhaber weiß, dass nur mit Bespielen dem Gastgebern nicht beizukommen ist. "Die haben als Aufsteiger einen unheimlich guten Lauf, ähnlich wie wir in der vergangenen Saison."

Auch Peter Tretter, Coach des FK Pirmasens, hält sich mit Lob für ein Team nicht zurück: "Wir arbeiten gut gegen den Ball, obwohl bei uns meist neun Spieler in der Mannschaft stehen, die in der vergangenen Saison noch Oberliga gespielt haben."

Ganz so rund läuft es bei der SpVgg Neckarelz derzeit nicht, die nach Pirmasens am kommenden Samstag (23. 8.) bei der TSG Hoffenheim II ihr zweites Auswärtsspiel in Folge bestreiten wird. Nach zwei Niederlagen und erst einem Sieg läuft der Vorjahresaufsteiger in Gefahr, einen Fehlstart hinzulegen. "Wir haben ein anspruchsvolles Auftaktprogramm", erkennt auch Peter Hogen, der aber weit entfernt ist, in hektisches Handeln zu verfallen. Schritt für Schritt müsse sich sein Team nach vorne arbeiten. "Das Potenzial für die Regionalliga ist vorhanden."

Außerdem wird ab der kommenden Woche Kapitän Denis Bindnagel nach seinem Wadenbeinbruch wieder am Training teilnehmen. Seine Übersicht wurde in den bisherigen drei Begegnungen vermisst. Auch Peter Hogen gesteht: "Einen wie Denis können wir nicht ersetzen."