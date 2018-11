Freiburg. (ehs) Die SpVgg Neckarelz unterlag beim Regionalligateam des SC Freiburg mit 1:2 (1:2). Für Neckarelz erzielte Guiseppe Burgio noch vor der Pause den Anschlusstreffer.

Das Abtasten beider Mannschaften vor 300 Zuschauern in der Freiburger Fußballschule wurde recht schnell unterbrochen. Eine eher harmlose Hereingabe in den Neckarelzer Strafraum konnte die Gästedefensive nicht unter Kontrolle bringen, Torhüter Simon Wagner eilte erfolglos hinzu, und Freiburgs Kosuke Kinoshita nutzte das Wirrwarr und die Schlafmützigkeit der Gäste, schoss - und die Kugel kullerte ins lange Eck zum 1:0 (11. Minute). Danach plätscherte die Partie dahin. Doch ein schneller Angriff leitete das überraschende zweite Tor der Freiburger ein: Ein langer Ball hebelte die Gästeabwehr aus und Freiburgs Daniele Gabriele passte fein an Keeper Simon Wagner vorbei, Kinoshita bedankte sich und schob den Ball ohne Bedrängnis mit seinem fünften Saisontor über die Linie.

Marcel Gerstle schaffte in der 40. Minute mit einem Stocherball am Strafraum die erste Gästechance herauszuspielen. Giuseppe Burgio reagierte schnell und konnte mit einigem Geschick Freiburgs Keeper Konstantin Fuhry austanzen - der 1:2-Anschlusstreffer. Kurz vor dem Pausenpfiff musste sich Fuhry im Freiburger Tor mächtig strecken, um einen satten Schuss von Burgio noch ins Toraus zu bugsieren.

Die Gäste kamen mit neuem Schwung aus der Halbzeit und erhöhten nun den Druck auf das Freiburger Gehäuse. Sie hatten aber Glück, als Gabriele in der 53. Minute völlig frei stehend aus kurzer Distanz danebenschoss. Ein offener Schlagabtausch entwickelte sich. Mit einer Glanztat entschärfte Fuhry im SC-Tor einen gefährlichen Schuss von Burgio (68.). Und in der Nachspielzeit schoss Bogdan Müller einen abgewehrten Ball am Tor vorbei. Neckarelz konnte trotz Leistungssteigerung nach dem Zwei-Tore-Rückstand das Blatt nicht mehr wenden.

Freiburg: Fuhry - Schöttgen (55. Almpanis), Menig, Jullien, Yildirim - Hofgärtner, Gbadamassi - Russ, Laprevotte, Daouri (90. Schraml) - Gabriele (66. Falahen), Kinoshita

Neckarelz: Wagner - Kiermeier, Kizilyar, Keusch, Hofmann - Beyazal, Abele (81. Schäfer), Horn, Burgio (76. Galm) - Szimayer (66. Müller), Gerstle

Schiedsrichter: Schütz (Westhofen) - Zuschauer: 300 - Tore: 1:0 Kinoshita (11.), 2:0 Kinoshita (31.), 2:1 Burgio (40.) - Gelb-Rote Karte: Kinoshita (82., wg. Unsportlichkeit)