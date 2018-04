Von Jürgen Schmidt

Neckarelz. Passend zur friedvollen Vorweihnachtszeit teilten sich die beiden starken Aufsteiger beim unterhaltsamen 0:0-Spiel die Punkte, tauschten Komplimente aus und taumelten erschöpft, aber zufrieden in die Winterpause. Sowohl Trainer Peter Hogen (SpVgg Neckarelz) als auch sein Gegenüber Peter Rubeck (SVN Zweibrücken) bestätigen, dass die Vorrunde in der für beide neuen Liga viel Substanz kostete, die Investitionen sich aber auszahlten: Mit 32 Punkten (Zweibrücken) und 30 Zählern auf Neckarelzer Seite haben sich die Neulinge ein warmes Polster für die spielfreie, kalte Jahreszeit zugelegt. Beide entpuppten sich zudem als Bereicherung für die Liga. Für Spielvereinigungs-Präsident Thomas Ulmer geht sogar das erfolgreichste Jahr in der 92-jährigen Vereinsgeschichte zu Ende.

Jetzt werde man sich auf dem Spielermarkt umsehen, um sich in der Breite vielleicht noch zu verstärken, kündigte Zweibrückens Rudeck zumindest für sich keine Fußballpause an. Über die finanziellen Mittel beim "Einkaufen" sollten die Zweibrückener bald verfügen, denn der Wechsel ihres US-Amerikaners Irvin Parra, der in Neckarelz fehlte, zu Borussia Dortmund gilt als sicher. Auch bei der SpVgg Neckarelz kündigt sich ein Abschied an: Benjamin Waldecker, zuletzt nicht mehr Stammspieler, verlässt die Neckar-Odenwälder in Richtung TSV Viernheim.

In der ersten Hälfte stand Zweibrückens Daniel Meisenheimer zweimal im Blickpunkt: In der 8. Minute köpfte er eine Flanke an die Latte, um wenig später einen Neckarelzer Schuss noch von der eigenen Torlinie zu kratzen. Bereits früh kündigte sich an, dass mit dem SVN Zweibrücken eine angstfreie Marschierertruppe der SpVgg Neckarelz das Leben schwer machen würde und Pressemann Karlfried Theilig verteilte ein dickes Kompliment in Richtung Rheinland-Pfalz: "Zweibrücken war die stärkste Mannschaft, die bisher in Neckarelz angetreten ist."

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte übernahm im zweiten Spielabschnitt der SVN Zweibrücken zunehmend die Initiative. Das Gäste-Pressing setzte der SpVgg Neckarelz zu, sie kam zu keiner nennenswerten Chance mehr und dürfte sich bei ihrem Torwart Florian Hickel bedanken, der ein Eins-zu-Eins-Duell gegen Patrick Lienhard (65.) gewann und in der Schlussphase mehrmals den Zweibrückener Sieg verhinderte. Dass es nichts aus einem durchaus möglichen Dreier wurde, ärgerte Peter Rubeck nur wenig: "Nein, ich bin nicht unzufrieden, auch wenn mehr drin gewesen wäre." Und auch Peter Hogen gestand: "Mit zunehmender Spieldauer wurde Zweibrücken stärker. Wir mussten durchfighten." Das Kämpfen lohnte sich aber, die SpVgg Neckarelz blieb bei sieben Siegen und zwei Unentschieden zu Hause ungeschlagen und nimmt in der Heimtabelle Platz zwei ein.

Neckarelz: Hickel - M. Throm, Schwind, Bindnagel, Kiermeier - C. Schäfer, B. Schäfer, Keller, Beyazal (89. Galm) - Burgio (77. H. Throm), Müller (81. Kizilar). Trainer: Peter Hogen

Zweibrücken: Hodel - Meisenheimer, Backmann, Mimbala, Telch - Lienhard (87. Fried), Bouzid, Fachat (80. Becker), Schwall - Kadrija (90. Gamber) Carlier. Trainer: Peter Rubeck

Schiedsrichter: Thorsten Braun (Güdingen); Zuschauer: 330; Gelbe Karten: Schwind (72.), Burgio (43.), Lienhard (86.), Carlier (75.).