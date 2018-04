Kassel. (tk) Fußball-Regionalligist SpVgg Neckarelz hat beim KSV Hessen Kassel einen kaum mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn gefeiert. Trotz 1:3-Rückstand und doppelter Unterzahl kam das Team von Trainer Peter Hogen noch zu einem 3:3 dank einem Doppelschlag in der 78. und 80. Minute. "Das war ein ganz kurioses Spiel. Beim Stand von 1:3 und zwei Roten Karten gegen uns habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass wir hier Punkte mitnehmen. Was dann passierte, war außergewöhnlich", sagte Hogen.

Völlig verdient fiel in der 8. Minute das 1:0: Mayer hatte Dawid auf die Reise geschickt, der nach seinem Solo Florian Hickel im Tor von Neckarelz mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck keine Chance ließ. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Erst konnte Damm einen Abwehrschnitzer von Schwind nicht nutzen (11.), eine Minute später wurde sein Alleingang von Busch per Notbremse gestoppt. Es gab Rot gegen den Neckarelzer, der KSV war nun in Überzahl - doch die Gäste kamen jetzt besser ins Spiel. Schäfer (27.) und Keller (34.) vergaben allerdings zwei Großchancen für die SpVgg.

Weil Sauer den Flankenlauf von Bückle im Strafraum nur per Foul stoppen konnte, gab's Elfmeter, den Gerstle zum 1:1 (51.) verwandelte. Zwölf Minuten später hatte Burgio KSV-Schlussmann Carsten Nulle schon ausgespielt, doch Becker kratzte den Ball von der Linie.

Weil Daniel Schwind im Strafraum mit der Hand spielte, sah er die zweite Rote Karte des Spiels, und Mayer verwandelte den Elfmeter (68.). Nur zwei Minuten später zimmerte Andrijanic eine Hereingabe von Dawid zum 3:1 ins Netz.

Doch ein Doppelschlag brachte Neckarelz zurück ins Spiel. Danny Galm (78.) und Ugur Beyazal (80.) bedankten sich artig für Kasseler Unachtsamkeiten.

Kassel: Nulle - Sauer, Rahn, Müller (25. Nagel), Schmeer - Becker, Marz (81. Sako) - Dawid, Andrijanic, Mayer - Damm

Neckarelz: Hickel - Bindnagel, Schäfer, Schwind, Bückle - Busch, Gerstle - Kiermeier (74. C. Schäfer), Keller (69. Kyzilgar), Beyazal - Burgio (77. Galm)

Schiedsrichter: Kessel (Norheim); Zuschauer: 1000; Tore: 1:0 Dawid (8.), 1:1 Gerstle (51., Foulelfmeter), 2:1 Mayer (68. Foulelfmeter), 3:1 Andrijanic (70.), 3:2 Galm (78.), 3:3 Beyazal (80.); Rote Karten: Busch (12., Notbremse), Schwind (67., Handspiel).