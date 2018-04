Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Nach den "Mosel-Tagen blieb der Spielvereinigung Neckarelz der große Rausch erspart. Dem 1:3 am Sonntag in Koblenz folgte gestern Abend ein 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen Eintracht Trier. Für Co-Trainer Stefan Strerath sind fünf Punkte aus den ersten vier Spielen ein "ordentlichen Start" des Regionalliga-Aufsteigers.

Für Ex-Profi Strerath war es am Ausweich-Spielort Sandhausen ebenso eine Rückkehr wie für Benjamin Waldecker, Florian Hickel, Marcel Busch und die Throm-Vettern, die alle mal am Hardtwald unter Vertrag standen. "Alle Achtung, was hier entstanden ist", staunte Waldecker. Strerath lobte den "bundesligareifen Rasen", der Neckarelzer Sprecher Karlfried Theilig lobte die "großartigen Gastgeber" Siegfried Müller und Alfred Hack.

Leider entsprach die Zahl von lediglich 343 Zuschauern nicht ganz den Erwartungen. Aber immerhin sind es auch über 50 Kilometer von Neckarelz nach Sandhausen. Näher hatte es Jan Fießer. Der Neu-Bielefelder, der daheim Wiesloch eine Verletzung auskuriert, konnte zunächst ganz gut mit seinen früheren Kollegen Timo Achenbach, Julian Schauerte und Simon Tüting plaudern. Die Torszenen hielten sich nämlich in überschaubaren Grenzen.

Ein zu lascher Rückpass von Claus Bückle leitete die Gäste-Führung durch Lars Bender ein (28.). Kurz darauf glückte Kevin Keller mit einem sehenswerten Schlenzer das 1:1 (34.). Für den ehemaligen Balinger dürfte es eine Erlösung nach langer Leidenszeit gewesen sein. Denn in der letzten Runde hatte er nur in einem Pflichtspiel für die zweite Mannschaft von Schalke 04 mitwirken dürfen.

Nach der Pause verhinderte Florian Hickel mit zwei starken Paraden einen erneuten Rückstand. Allerdings waren jetzt die Odenwälder zumindest gleichwertig, auch wenn Gäste-Trainer Roland Seit meinte: "Die Neckarelzer wollten gar nicht Fußball spielen."

Sein Kollege Peter Hogen stimmte zumindest teilweise zu: "Nach dem Spiel gegen Koblenz mussten wir andere Mittel in den Vordergrund stellen. Ich hätte mir aber auch gewünscht, wenn etwas mehr kombiniert worden wäre."

Über alle Zweifel erhaben war die läuferische und kämpferische Leistung des Aufsteigers und damit eine erhebliche Steigerung gegenüber der schwachen Vorstellung beim 1:3 in Koblenz. "Neckarelz hat mehr investiert und hätte einen Sieg verdient gehabt", meinte auch Sandhausens Geschäftsführer Otmar Schork. Allerdings wurde ein Kopfballtor von Bogdan Müller wegen angeblichem Abseits nicht anerkannt(67.). Eine umstrittene Entscheidung.

Die Neckarelzer, die am Sonntag in Koblenz wahlweise als Niederelz und Sportvereinigung vorgestellt wurden, müssen noch einmal nach Sandhausen ausweichen. Am Samstag (17 Uhr) kommt Wormatia Worms. Dann sind die gestern gesperrten Jonas Kiermeier und Ugutur Kilzilyar wieder spielberechtigt.

Neckarelz: Hickel - Waldecker, Bindnagel, Schwind, Bückle - C. Schäfer, Busch - Keller (90. B. Schäfer), Beyazal(77. Beyazal) - Burgio (88. Galm), Müller.

Trier: Keilmann - Zittlau, Buchner, Dingels, Brighache - Kröner, Cuntz - Bender (74. Toure), Anton - Comvalius, Abelski.

Schiedsrichter: Schmitt (Rockenhausen)

Zuschauer: 343

Tore: 0:1 Bender (28.), 1:1 Keller (34.).