Trier. Er bedankte sich trotz Dauerregens noch bei den rund 20 mitgereisten Anhängern, um dann frustriert Richtung Kabine zu schlendern. Benjamin Schäfer war nach der Niederlage im Trierer Moselstadion sichtlich bedient. "Defensiv hat uns die Kompaktheit gefehlt. Nach dem 0:1 in der sechsten Minute war es gegen einen richtig guten Gegner schwer", analysierte der Mittelfeldspieler.

Lars Bender hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Danach berappelte sich Neckarelz, ohne jedoch große Gefahr auszustrahlen. Mit einem Doppelpack zum 3:0 sorgte Eintracht-Stürmer Comvalius nach der Pause für die Entscheidung. SpVgg-Trainer Peter Hogen erkannte die Überlegenheit der Gastgeber an: "Der Sieg für Trier geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir konnten dem Trierer Offensivspiel nichts entgegensetzen. Zudem hat uns Torwart Florian Hickel vor einem größeren Schaden bewahrt." Der Coach sprach damit zwei Großchancen an, die Comvalius vor seinen Treffern ausgelassen hatte.

Hogen wollte den großen personellen Aderlass nicht als Entschuldigung ins Feld führen. Gleichwohl machte sich das Fehlen von gleich fünf Spielern negativ bemerkbar. Bogdan Müller musste wegen einer Innenbanddehnung im Knie passen. Marcel Busch, Daniel Schwind und Tobias Keusch standen wegen Sperren nicht zur Verfügung. Kevin Keller saß mit einer Außenbanddehnung am Sprunggelenk angeschlagen auf der Bank, um die U-23-Regel zu erfüllen. Für einen Einsatz wäre er nicht infrage gekommen.

Am nächsten Samstag gastiert der SVN Zweibrücken zum Jahresabschluss im Elzstadion. Hogen nimmt seine Spieler nochmals in die Pflicht: "Mit 29 Punkten sind wir nicht schlecht dabei. Wir wollen die 30-Punkte-Marke knacken und unsere weiße Heimweste behalten."

Eintracht Trier: Keilmann - Brighache, Dingels, Hollmann, Zittlau - Kröner (62. Spang), Cuntz (78. Konrad) - Bender (75. Guenther), Abelski, Anton - Comvalius

SpVgg Neckarelz: Hickel - Kiermeier, Bindnagel, M. Throm, Bückle - B. Schäfer, Kizilyar (71. C. Schäfer) - Galm, Gerstle (79. Matsuda), Beyazal (71. H. Throm) - Burgio.

Schiedsrichter: Kühlmeyer (Holzhausen); Zuschauer: 1.647; Tore: 1:0 Bender (6.), 2:0 Comvalius (65.), 3:0 Comvalius (70.).