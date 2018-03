Neckarelz. (js) Der Gegner verfügt über eine erstaunliche Zwischenbilanz: In 17 Punktespielen in Folge blieb er ungeschlagen und mit fünf Punkten Vorsprung ist er Spitzenreiter der der Regionalliga. Ferner rückte er nach den Pokalsiegen über die Zweitligisten Karlsruher SC und Ingolstadt bis in die 3. DFB-Pokalhauptrunde vor: Kickers Offenbach, am morgigen Samstag um 14 Uhr bei der SpVgg Neckarelz im letzten Heimspiel des Jahres 2014 zu Gast, glänzt mit Superlativen. Und auch Peter Hogen, der die Hessen zuletzt beim 0:0 gegen Pirmasens beobachtete, nickt anerkennend mit dem Kopf: "Offenbach ist in allen Mannschaftsteilen stabil und hinterließ auf mich einen absolut professionellen und überzeugenden Eindruck. Gegen Pirmasens haben die 90 Minuten auf ein Tor gespielt, dabei allerdings vergessen, den Ball über die Linie zu drücken."

Daraus allerdings eine Schwäche des Gegners abzuleiten, das weist Peter Hogen weit von sich. Und auch die letztjährige Bilanz der Neckarelzer gegen die Hessen (ein Sieg, ein Unentschieden) lässt der Neckarelzer Übungsleiter als Mutmacher für sein Team nicht gelten. "Offenbach hat sich weiterentwickelt, wir sind diesmal lediglich krasser Außenseiter." Ein Außenseiter mit Siegchancen? "Da muss schon alles zusammenpassen, mit einem Unentschieden wäre ich zufrieden", meint Peter Hogen.

Obwohl, ein paar Punkte aus den letzten beiden Spielen vor der Winterpause täten der SpVgg Neckarelz sicherlich gut, zu nahe rückten die abstiegsbedrohten Ränge an die Neckar-Odenwälder heran. Wieder konnte Neckarelz einen guten Lauf nicht fortsetzen und verlor nach Siegen über Kaiserslautern II und in Walldorf zuletzt bei Eintracht Trier uninspiriert mit 4:2. "Da haben wir uns von der aggressiven Spielweise von Trier den Schneid abkaufen lassen und leisteten bei den Gegentoren gütliche Mithilfe", kennt Hogen die Ursachen.

Die Vorzeichen auf eine Besserung gegen Offenbach sind bei der SpVgg Neckarelz nicht unbedingt positiv zu werten. Kapitän und Abwehrchef Denis Bindnagel fehlt wegen seiner Sperre, Stürmer Giuseppe Burgio zog sich einen Infekt zu, bei Marcel Gerstle brach die alte Sprunggelenksverletzung wieder auf und Manuel Hofmann zog sich zuletzt eine schmerzhafte Prellung zu. Vier Leistungsträger, die Trainer Peter Hogen vom Spielberichtsbogen streichen kann. Einen Wechsel wird es auch zwischen den Pfosten geben: Simon Wagner, der zuletzt im Training auf sich aufmerksam machte, wird morgen Marcel Wehr ablösen. In einem leidigen Zustand befindet sich der Rasen des Elzstadions. "Ein brillantes Passspiel kann man da nicht aufziehen", rechnet Peter Hogen eher mit einer kämpferischen Auseinandersetzung. Doch auch davor fürchtet sich der Spitzenreiter nicht, dessen Trainer Rico Schmitt sagt: "Mein Team besticht auch durch Herz und Leidenschaft."