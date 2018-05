Neckarelz. Als Tabellenzweiter der A-Jugend-Oberliga war der FSV Hollenbach nach Neckarelz gereist. Von einem Leistungsunterschied war allerdings nichts zu erkennen. Neckarelz war spielbestimmend, blieb aber zu oft in der vielbeinigen Abwehr der Gäste hängen oder machte sich durch Abspielfehler das Leben selbst schwer. Eine starke Einzelleistung brachte aber die Führung der Gäste. Tim Großberndt hämmerte eine Ablage in den Rückraum in das Gehäuse.

Neckarelz zeigte sich unbeeindruckt und spielte munter nach vorne. Kurz vor der Halbzeit scheiterte Mario Cnacar mit einem Elfmeter am sehr guten Gästetorhüter Philipp Hörner. Auch in der zweiten Hälfte spielten eigentlich nur die Platzherren. Als die Gäste sich schon mit dem Ergebnis zufrieden zeigten, orderte SpVgg-Coach Krümpelbeck Felix Strompf von der Innenverteidigung ins Sturmzentrum. Und die Veränderung zeigte Wirkung.

In der 82. Minute konnte Strompf nach Zuspiel von Tim Schoder den Ausgleich markieren. Neckarelz gab sich jetzt mit dem Unentschieden nicht zufrieden, war körperlich überlegen und wollte mehr. In der dritten Minute der Nachspielzeit legte Mario Cancar eine Flanke von Yannick Roos quer und wiederum Felix Strompf hatte wenig Mühe zum viel um jubelten 2:1 einzuschieben. Nun wachten auch die Gäste nochmals auf, doch die letzte Chance des Spiels ging über das Neckarelzer Gehäuse.