Bogdan Müller freut sich 'auf die vielen interessanten Duelle in der Regionalliga.' Foto: Stefan Weindl

Neckarelz. (js) Unter freudiger Anspannung stehen Trainer Peter Hogen und sein "Co" Stefan Strerath. Am morgigen Sonntag um 14 Uhr kommt es für die SpVgg Neckarelz zur Regionalliga-Premiere beim SVN Zweibrücken. Da die Bezirkssportanlage der Saarländer ähnlich wie das Elzstadion noch nicht über die Regionalligatauglichkeit verfügt, wird das erste Saisonspiel im 10.000 Zuschauer fassenden zweitligatauglichen Stadion Husterhöhe in Pirmasens ausgetragen.

"So allmählich baut sich Spannung auf", fasst Peter Hogen seine Gefühlswelt zusammen. Die Vorbereitungsphase der SpVgg Neckarelz verlief "ordentlich", Spielstrukturen wurden geübt, Spielmechanismen verfeinert. Bis auf Daniel Schwind, der immer noch an einer Verletzung aus dem Testspiel gegen den SV Sandhausen laboriert, fährt der Neckar-Odenwälder Neuling mit der besten Elf ins Saarland.

"Bei uns gibt es keine Erbhöfe", befeuert Hogen den internen Konkurrenzkampf, über Stammplatzgarantien verfügen lediglich Torwart Florian Hickel und Kapitän Denis Bindnagel. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass die beiden Neuzugänge Marcel Busch und Giuseppe Burgio sich zur Startelf zählen dürfen. Während Busch den verletzten Schwind ersetzen soll, will Burgio zusammen mit Bogdan Müller und Ugur Beyazal in der Offensive für Wirbel sorgen.

"Wir wollen guten Fußball spielen und mit einem Sieg in die neue Saison starten", verkündet Peter Hogen selbstbewusst. "Ich weiß, was meine Mannschaft kann, sie hält Druck stand und lässt sich auch nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen."

Der sonntägliche Gegner Zweibrücken beobachete die SpVgg Neckarelz in zwei Testspielen. Peter Rubeck, der Trainer der Saarländer, bekundet Respekt vor der Mannschaft aus dem Badischen. "Wir sind besser als im letzten Jahr, wo wir aber genau stehen, weiß ich nicht. Unser Ziel kann nur der Klassenerhalt sein, alles andere ist unrealistisch."