Neckarelz. (js) Als am 26 Mai, dem letzten Oberligaspieltag, die SpVgg Neckarelz einen 2:1-Sieg über Angstgegner FC Nöttingen feierte, ging für den frischgebackenen Oberligameister eine rekordverdächtige Saison und zu Ende, an deren Ende der erstmalige Regionalligaaufstieg stand. Der sportliche Glanz der Mannschaft überstrahlte alle anstehenden Probleme, nur Gästetrainer Michael Wittwer drückte im allgemeinen Neckarelzer Siegestaumel seine Besorgnis aus.

Weshalb? Im Jahr 2003 stieg Wittwer, damals noch Spieler, mit dem FC Nöttingen ebenfalls in die Regionalliga auf, um diese nur zwölf Monate später wieder zu verlassen. "Wir mussten unsere Kräfte zu sehr in bauliche Belange bündeln, dadurch geriet das Sportliche in den Hintergrund. Es hat unseren Verein überfordert."

Eine klare Aussage: Droht der SpVgg Neckarelz das gleiche Schicksal? Auch zehn Wochen nach der Meisterschaft wurde noch kein Handschlag im nachbesserungswürdigen Elzstadion unternommen, erschwerende Eigentumsverhältnisse (Stadt und Bahn), nicht vorhandene Sicherheitsvorkehrungen sowie ein 20.000-Volt-Kabel blockieren nach wie den den notwendigen Umbau. Die RNZ sprach diesbezüglich mit Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach über den Stand der Dinge.

Ende Mai machte die SpVgg Neckarelz ihr Oberliga-Meisterstück und stieg in die Regionalliga auf. Obwohl das heimische Elzstadion für diese Liga nachgebessert werden müsste, tut sich seit zehn Wochen nichts. Warum?

Michael Keilbach: Anfang Mai hat die SpVgg Neckarelz einen Katalog mit Auflagen für das Stadion erhalten. Dazu gehört das bekannte Thema Zaun. Aber auch weitere Auflagen wie z.B. Stellung eines Ordnungsdienstes, Verkehrswegeplan, ein mit der Polizei abzustimmendes Sicherheitskonzept, Flucht- und Rettungswegeplan. Beide letztgenannten sind letztendlich Grundlage für den Zaun. Nicht, dass einer der Pläne dann ergibt, dass der Zaun anders gestellt werden muss oder an bestimmten Stellen weitere Fluchttore anzubringen sind. Derzeit wartet die Stadtverwaltung auf die Vorlage dieser Pläne durch den Verein, um die Genehmigung zum Zaunbau geben zu können. Ein geplanter Gesprächstermin mit Verein, Stadt, Rettungskräften und der entsprechenden Fachfirma hat diese kurzfristig verschoben. Sicherheitskonzept und Flucht- und Rettungswegeplan sind im Übrigen nicht nur Grundlage für den Zaun, diese sind auch bei der Regionalliga einzureichen. Was die Stadt momentan tun kann, wie das Erstellen eins Verkehrswegekonzept, wurde bereits gemacht.

Ein 20.000-Volt-Kabel, das unter dem Elzstadion verlegt ist, erschwerende Eigentumsverhältnisse, da der Bahndamm im Besitz der Deutschen Bundesbahn ist, ein Sicherheitszaun um das gesamte Spielfeld, sind diese Probleme kurzfristig zu stemmen?

Michael Keilbach: Das 20kv Kabel ist nicht unbedingt das Problem. Das Thema kann man bautechnisch im Zusammenhang mit dem Zaun lösen. Problematischer stellen sich die Eigentumsverhältnisse dar. Bevor auf Grund und Boden der Deutschen Bahn gebaut werden kann, das gilt auch für das Errichten eines Zauns, muss deren Einverständnis vorliegen. Sobald die bereits erwähnten Pläne und Konzepte vorliegen, wird die Stadtverwaltung Verhandlungen mit der Deutschen Bahn aufnehmen. Wie lange die sich hinziehen, kann man nicht beurteilen.

Das erste Heimspiel am 17. August gegen den SC Pfullendorf darf im Elzstadion gespielt werden, die beiden folgenden gegen Worms und Trier müssen in Sandhausen ausgetragen werden. Welche Erklärung gibt es hierfür.

Michael Keilbach: Das Spiel gegen Pfullendorf gilt nach Einschätzung von Innenministerium und Verband nicht als Risikospiel. Die Fans aus Trier und Worms werden dagegen anders eingestuft. Hier müssen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Generell wollen wir uns den Spielen im Elzstadion nicht verstellen, den Auflagen des Verbandes müssen aber auch wir Rechnung tragen.

Welche Kosten kommen auf die Stadt zu?

Michael Keilbach: Das kann man so nicht sagen. Das hängt auch von dem Ergebnis des Sicherheitskonzeptes ab. Aber bei der Schaffung von Strukturen, die schon in den Profibereich gehen, ist auch der Verein gefragt. Der Verein hat daher auch einen ganz normalen Antrag auf Unterstützung gestellt, wie jeder andere Verein auch. Dieser wird im Gemeinderat behandelt.

Ihre Einschätzung: Wann kann die SpVgg Neckarelz mit einem reibungslosen Spielbetrieb im Elzstadion rechnen?

Michael Keilbach: Man muss ehrlich sein, wie die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn laufen, kann man nicht sagen. Dies kann zwei Wochen dauern, es kann aber auch ein halbes Jahr oder länger dauern. Wir können diese nicht beeinflussen.