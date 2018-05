Heidelberg. (rodi/js/miwi) Das Viertelfinale im Badischen Pokal im Hinterkopf, aber Neckarelz vor der Brust. Vor dem für den SV Waldhof so wichtigen Pokalspiel am Mittwoch in Nöttingen, gilt die volle Konzentration bei den Blau-Schwarzen erst einmal dem Regionalliga-Aufsteiger aus dem Odenwald. Im Hinspiel konnte das Team von Kenan Kocak einen 0:2-Rückstand noch egalisieren. Um die Serie von sechs Spielen ohne Gegentor ausbauen zu können, fordert der Waldhof-Trainer diesmal volle Konzentration von der ersten Minute an.

Erfreut ist Kocak über die Entwicklung von Winterneuzugang Yusuf Kasal. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber er bringt Ruhe ins Spiel und findet die richtige Balance im Mittelfeld", findet Kocak nur lobende Worte für seinen Mann vor der Viererkette. Für Tore sorgen sollen wie-der die Offensivkräfte Marc Gallego und Shqipon Bektashi. "Wir wollen unter die ersten Fünf der Tabelle kommen", hat Gallego, der in der Rückrunde schon dreimal ins Schwarze traf, das Ziel in der Meisterschaft ausgegeben. Ein weiterer Schritt zur Erreichung soll am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) gemacht werden.

Die Gemütslage bei den Verantwortlichen der SpVgg Neckarelz könnte nach der 0:3-Niederlage vom Dienstag in Baunatal unterschiedlicher nicht sein. Während Präsident Thomas Ulmer ("die Lage war noch nie so ernst und von zwei schlechten Mannschaften hat die bessere gewonnen") ungewohnt deutliche Worte findet, reagiert Trainer Peter Hogen lammfromm. Nach seiner mannschaftsinternen Wutrede vor einer Woche gibt er sich vor dem Waldhofspiel ungewohnt gelassen. "Ich bin überhaupt nicht angespannt. Die Niederlage in Baunatal war nicht nur eine große Enttäuschung für mich, sondern auch ein Fingerzeig." Wer bringt die Reife für die Regionalliga mit, vom wem wird sich Neckarelz am Saisonende verabschieden? Fragen, die er sich stellte.

Gegen die Mannschaft der Stunde fühlt sich Gastgeber Neckarelz lediglich als Außenseiter. "Wir sind derzeit nicht gut in Form und außerdem fehlt uns der gesperrte Torwart Florian Hickel, dessen Fehler in Baunatal zum 1:0 führte und seine Nerven stark strapazierte. Nach dem dritten Gegentor drosch er den Ball weg und traf einen Gegenspieler - der Schiedsrichter zückte die rote Karte. "Das darf einem routinierten Spieler wie Florian nicht passieren", kommentiert Hogen diesen Akt der Frustration. Personell hofft er, dass sein Acht-Tore-Stürmer Bogdan Müller nach seinem Muskelfaserriss gegen Waldhof sein Comeback feiern kann.

Der erste Sieg in diesem Jahr hat für etwas Beruhigung im Lager der TSG Hoffenheim II gesorgt. Um sich im Kampf um den Klassenerhalt auf der sicheren Seite zu befinden, muss die U23 der TSG aber nachlegen, denn möglicherweise steigen am Ende der Saison fünf Mannschaften ab - derzeit sind die TSG-Talente Fünftletzter. "Wir wollen auch in Lautern was holen", sagt TSG-Co-Trainer Marco Wildersinn vor dem Spiel beim 1.FC Kaiserslautern II. Ob er weiter in der Verantwortung steht, oder Thomas Krücken zurückkehrt, ist noch nicht sicher, da Coach Krücken krankgeschrieben ist. "Wir müssen abwarten, wann er wieder da ist", sagte Wildersinn nach dem Sieg gegen Eintracht Trier unter der Woche.