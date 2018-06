Von Jürgen Schmidt

Sandhausen/Neckarelz. (js) Die sonntägliche 3:1-Niederlage bei der TuS Koblenz hinterließ Spuren bei der SpVgg Neckarelz. "Zu diesem Spiel wird es keine zwei Meinungen geben. Wir hätten deutlich höher verlieren können. In der ersten Halbzeit konnten wir den Spielfluss der TuS in keiner Weise unterbinden, die Überlegenheit von Koblenz war so frappierend, dass ein Debakel drohte", redet Trainer Peter Hogen das schmeichelhafte Ergebnis nicht schön.

Die Aufstiegseuphorie ist seit vorgestern verflogen, der raue Regionalliga-Alltag hielt bei den Neulingen Einzug, Ernüchterung löste den RegionalligaAufstiegsrausch ab, Katerstimmung macht sich breit. "Wenn wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen, dann ist das eine Sensation. Wer anders denkt, ist blauäugig, Spielverläufe wie gegen Koblenz werden keine Ausnahme bleiben, die Regionalliga ist eine Profiliga", stellt der 52-jährige Übungsleiter Hogen Mannschaft und Umfeld auf noch anstehende 31 schwere "Überlebensspiele" ein. Er fordert ein Umdenken, was einigen schwer fallen wird, da in den letzten vier, fünf Jahren die Neckarelzer Leistungskurve stets steil nach oben zeigte. Unter den gegebenen Voraussetzungen sieht Peter Hogen aber mittlerweile deutlich das Ende der Fahnenstange.

Im professionellen Rhythmus geht es beim Aufsteiger Neckarelz weiter, das Tagesgeschäft duldet keinen Aufschub, Verschnaufpause Fehlanzeige. Gerne hätte Peter Hogen einen Tag länger Zeit gehabt. "Wir müssen einerseits die Niederlage aufarbeiten und uns gleichzeitig auf Trier vorbereiten." Nach der Sonntagsniederlage in Koblenz stand gestern Training auf dem Programm und am heutigen Dienstag um 19 Uhr in Sandhausen geht es wieder um Ligapunkte. In ihrem "Heimspiel" erwartet die Spielvereinigung den Tabellensiebten Eintracht Trier.

Und diesem "Auswärts-Heimspiel" misst Präsident Thomas Ulmer große Bedeutung bei: "Wir wollen nicht ins letzte Tabellendrittel abrutschen." Ein legitimer Wunsch, doch Peter Hogen wäre heute schon mit einem Punkt zufrieden. "Trier ist nochmals ein anderes Kaliber als zuletzt Koblenz."

Nachdem Jonas Kiermeier und Ugurtan Kizilyar in Koblenz "rot" beziehungsweise "gelb-rot" sahen, fehlen der SpVgg Neckarelz zwei von vier vorgeschriebenen U23-Spielern mit deutschem Pass auf dem 18 Mann umfassenden Spielberichtsbogen. Zwei Nachwuchsspieler werden deshalb "hochgezogen", Trainersohn Henrik Hogen und Konrad Görich kommen so zu ihrer ersten Regionalliga-Berufung.