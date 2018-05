Jürgen Schmidt

Neckarelz. Sollten die Prophezeiungen von Waldhofs Trainer Kenan Kocak zutreffen, müssen sich die Neckarelzer Zuschauer für den Rest der Runde spielerisch auf Magerkost einstellen. "Wir wussten im Vorfeld, dass auf diesem holprigen Spielfeld kein Kombinationsfußball möglich ist. Lange Bälle waren angesagt, was überhaupt nicht unserer Philosophie von Fußball entspricht." Zuspruch erhielt Kocak für diese Aussage von seinem Neckarelzer Trainerkollegen Peter Hogen: "Wir trainieren und spielen auf einem besseren Bolzplatz. Mit Regionalliga hat das wenig zu tun." Der Neckarelzer Präsident Thomas Ulmer vernahm die Klagen stoisch: "Wir befinden uns im ländlichen Teil der Metropolregion Rhein-Neckar, hier leben wir gut, aber in gesicherter Armut."

Trotz fehlender Infrastruktur können aber die Neckarelzer nach ihrem 1:0-Sieg über den SV Waldhof auch für die kommende Saison mit der Regionalliga planen (Hogen: "Das war ein Schritt in diese Richtung"). Ähnliches gilt für den SV Waldhof, dessen Siegesserie im Jahr 2014 (fünf Siege ohne Gegentreffer) in Neckarelz ihr Ende fand und auch die Hoffnung auf einen Aufstiegsplatz zerstörte. "Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf den badischen Pokalwettbewerb, wo wir am Mittwoch gegen den FC Nöttingen spielen", gibt Kenan Kocak das neue Saisonziel aus.

In einem eigentlich typischen 0:0-Spiel vor 1100 Zuschauern (davon die Hälfte aus Mannheim) entschied eine Standardsituation mit freundlicher Unterstützung des Waldhof-Torwarts Kevin Knödler die Begegnung. Zwei Minuten nach dem Wechsel unterlief er einen Eckball, dieses Missgeschick nutzte Denis Bindnagel zum 1:0 aus. Bindnagels Vorrücken von der Vierer-Abwehrkette ins Mittelfeld zahlte sich somit prompt aus, während der 37-jährige Torwart-Routinier Knödler gestand: "Ich wurde zwar etwas von der Sonne geblendet, aber dennoch, das Tor nehme ich auf meine Kappe, soviel Sportsmann bin ich."

Nach diesem Rückstand richtete der SV Waldhof sein Team offensiver aus, kreuzte auch zwei-, dreimal gefährlich vor dem von Ersatzmann Simon Wagner gehütetem Neckarelzer Tor auf, blieb aber letztlich ohne Durchschlagkraft. Und fand der Ball den Weg in Richtung Tor, wie in der 74. Minute, klärte Jonas Kiermeier mit letztem Einsatz noch vor der Linie. So blieb es beim 1:0-Sieg der SpVgg Neckarelz, der den Neuling in der Heimtabelle mit 30 Punkten gleichzeitig auf Position eins hievte (ob es etwas mit dem Platz zu tun hat?). "Gott sei Dank, denn auswärts bringen wir derzeit keinen Fuß auf den Boden", atmete Peter Hogen durch. Trotz der Niederlage hielt der Kurztrip nach Neckarelz für die "netten Waldhof-Fans" (so Präsident Thomas Ulmer) noch ein schönes Nachspiel bereit: Die Heimreise nach Mannheim traten sie auf einem eigens angemieteten Ausflugsdampfer auf dem Neckar an. Wie hoch der Wellengang war, ist nicht bekannt.

SpVgg Neckarelz: Wagner - Bückle, Busch, Keusch, Kiermeier - Kizilyar, Gerstle (88. Myftari), B. Schäfer, Bindnagel - Burgio (75. H. Throm), Beyazal (82. C. Schäfer)

SV Waldhof: Knödler- Becker, Geiger, Islamoglu, Mladenovic - Saiti (62. Avdic), Banouas (76. Kasal), Weimer (53. Sökler), Zeric - Gallego, Bektasi.

Tor: 1:0 Bindnagel (47.); Schiedsrichter: Karl Wiatrek (Witzenhausen); Zuschauer: 1100.