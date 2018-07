Von Jürgen Schmidt

Neckarelz. Man kennt sich und entsprechend familiär ging es bei der Pressekonferenz zu. Die beiden Trainer Peter Hogen von der SpVgg Neckarelz und Xaver Zembrod vom SC Freiburg II trugen zur gleichen Zeit das Trikot des VfR Mannheim, danach spielte Zembrod unter Trainer Peter Hogen bei der SG Heidelberg-Kirchheim. Zwei Jahrzehnte später nun reiste Xaver Zembrod als Coach des Spitzenreiters SC Freiburg II ins Neckartal , kassierte mit dem 0:1 seine zweite Saisonniederlage und stufte diese sogar noch als schmeichelhaft ein.

"Ich wusste, was uns in Neckarelz erwartet", äußerte im Vorfeld Zembrod, dieses Wissen übertrug sich aber nicht auf sein Team. Lediglich in der 38. Minute gelang den Breisgauern ein sehenswerter Angriff, den Maximilian Philipp aber nicht verwertete. Schonungslos fiel deshalb auch Zembrods Fazit aus: "Wir standen massiv unter Druck, es gab in der laufenden Runde noch kein Spiel, bei dem wir so chancenlos waren.

Neckarelz ist eine Bereicherung für die Regionalliga." Gewann routinierte Abgeklärtheit gegen jugendliche Unerfahrenheit? "Nein", sagte der Freiburger Trainer, "Qualität setzte sich durch." Und das, obwohl die SpVgg Neckarelz "ohne Drei" gegen die Nummer eins antrat. Denis Bindnagel und Giuseppe Burgio fehlten verletzungsbedingt, Sieben-Tore-Mann Bogdan Müller durfte lediglich die letzte halbe Stunde ran.

Jetzt Pokalspiel in Walldorf

"Das hat mich am meisten gefreut, dass auch diese Lücken nahtlos geschlossen wurden", verteilte Peter Hogen Komplimente an seine Nachrücker. Ein Sonderlob erhielt dabei Marcel Gerstle, der erstmals in der laufenden Runde durchspielte und dabei das Neckarelzer Spiel dirigierte.

Schon in der ersten Halbzeit hatten zweimal Danny Galm und Benjamin Schäfer die Chance zur Neckarelzer Führung. Die Einschussmöglichkeiten häuften sich nach dem Wechsel (Marcel Gerstle, Bogdan Müller), das Tor des Tages in der 70. Minute blieb Ugur Beyazal vorbehalten, der mit einem Konter für die Entscheidung sorgte. "Da hat alles gepasst, ich habe den Freiburger Torwart auf dem falschen Fuß erwischt", beschrieb der Schütze danach seinen entscheidenden Treffer.

Die SpVgg Neckarelz entwickelt sich allmählich zum Favoritenschreck, nach Großaspach und Mainz II wurde mit dem SC Freiburg II jetzt schon der dritte Spitzenreiter geschlagen nach Hause geschickt. Nimmt der Neuling unbemerkt die Rolle des Meisterschafts-Geheimfavoriten ein? "Nein", sagt Peter Hogen, "die Siege gegen die Tabellenführer sind lediglich ein Zeichen für die Ausgeglichenheit der Liga. Wir denken weiterhin nur von Spiel zu Spiel."

Das nächste steht bereits am Mittwoch im badischen Pokal beim Oberligisten FCA Walldorf an. Und Neckarelz als ehemaliger Bayern München-Gegner weiß, welche Möglichkeiten sich in diesem Wettbewerb ergeben können. Peter Hogen: "Wir wollen wieder in den großen DFB-Lostopf."