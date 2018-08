Neckarelz. (schat) Der Fußballgott spielt ihm übel mit, seinen Humor hat er dennoch nicht verloren. "Diesmal ist es das rechte Knie - wenigstens mal ein bisschen Abwechslung", kommentierte Daniel Schwind (26) gestern seine neuerliche schwere Verletzung - beim Training am Dienstagabend hat er sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen.

Ein paar Stunden zuvor hatte die Kernspintomografie bestätigt, was der Abwehrspieler des Fußball-Regionalligisten schon bei der Landung nach einem in der Luft gestoppten Ball spürte. "Eigentlich hab' ich es gleich gewusst", sagt Schwind, der trotzdem auf eine andere Diagnose gehofft hatte. Zum vierten Mal (!) hat sich der Mosbacher in Diensten der SpVgg Neckarelz das Kreuzband gerissen, nach drei Rupturen im linken Knie nun also auch noch im rechten.

Ans Aufhören verschwendet der wohl beste Kopfballspieler der Liga dennoch keinen Gedanken: "Das kriege ich wieder hin", sagt er trotzig. Möglichst schnell will er die Operation des lädierten Kniegelenks hinter sich bringen, an dem auch Innenband und Meniskus in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und sich dann durch den harten Weg der Reha quälen. "Das kenne ich inzwischen auswendig", so der 26-Jährige. Ein Ziel hat er sich auch schon gesetzt: Zu seinem Geburtstag im Oktober will er wieder fit sein. Seinen Trainer Peter Hogen würde es über die Maßen freuen.

"Es ist schon brutal, dass es ihn schon wieder getroffen hat", sagt Hogen, der in diesem Fall vor allem das persönliche Schicksal sieht. Natürlich treffe Schwinds Verletzung die Mannschaft "ins Mark", das Sportliche rücke aber ob der unglaublichen Verletzungsserie des Innenverteidigers und dessen ausgeprägter Fußballleidenschaft in den Hintergrund. "Wieviel Pech kann ein Fußballer allein eigentlich haben?", fragt sich derweil Schwinds Physiotherapeut Dirk Lederer. Er soll in den kommenden Wochen und Monaten dafür sorgen, dass Daniel Schwind auch wieder ein paar Glücksmomente erleben kann - und seinen Geburtstag tatsächlich kickend feiern kann.