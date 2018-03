Heidelberg. (js/rodi/miwi) Immer diese Zwangspausen, wie soll sich da ein Spielrhythmus einstellen? Diese Frage stellt sich Peter Hogen, der Trainer SpVgg Neckarelz. Der letzte Auftritt seines Teams datiert vom Freitag, dem 13. September (2:2 beim SV Waldhof). Aufgrund der Renovierungsarbeiten am eigenen Elzstadion pausierte der Aufsteiger letze Woche erneut. Für die Neulinge aus der Neckar-Odenwald-Region steht am heutigen Freitag um 19 Uhr beim Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach die nächste Aufgabe an.

"Kein Problem", meint der 53-jährige Übungsleiter, die Liga sei ausgeglichen, ob Erster oder Letzter, das sei nicht entscheidend, spielt Hogen auf die 3:0-Niederlage beim damaligen Schlusslicht TSG Hoffenheim II an.

In der vergangenen Winterpause verlor Neckarelz (damals noch Oberligist) ein Testspiel in Großaspach mit 2:1, ein Ergebnis, das Peter Hogen zuversichtlich stimmt. Man werde heute eher auf die spielerische Variante setzen, statt mit langen Bällen zu operieren. Personelle Alternativen bieten sich dem A-Lizenzinhaber zuhauf: Alle Mann an Bord, vermeldet die SpVgg Neckarelz, und Peter Hogen weiß: "An einem guten Tag können wir jeden schlagen."

Unter dem "Motto Waldhoffans gegen Gewalt" steht das Aufeinandertreffen des SV Waldhof gegen die U 23 des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion. Eine neu gegründete Fan-Initiative möchte ein Zeichen setzen und mit verschiedenen Aktionen sogenannten Chaoten, die Waldhofspiele für ihre Zwecke missbrauchen, die Rote Karte zeigen. Da fast zeitgleich die Zweitligaelf der Pfälzer gegen 1860 München kickt, ist allerdings nur mit einem geringen Zuschaueraufkommen der Gäste zu rechnen.

Sportlich möchte Trainer Kenan Kocak nach zwei Unentschieden und einer Niederlage wieder zurück in die Erfolgsspur. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein wird Enis Saiti bei den Blau-Schwarzen nicht auflaufen können. Seine in Homburg erlittene Verletzung ist noch nicht ganz auskuriert.

Mit neuen Trainingsgästen bereitete sich die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim auf das Heimspiel gegen TuS Koblenz am Sonntag um 14 Uhr vor. Die vier Profis, die aus der Trainingsgruppe 2 übrig geblieben sind, üben seit ein paar Tagen mit der Regionalliga-Mannschaft. "Sie haben sich gut eingefunden und ziehen motiviert mit", lobt Thomas Krücken. Für das Spiel gegen Koblenz stehen sie wohl trotzdem nicht zur Verfügung. Zwar wartet der U 23-Trainer noch auf ein entsprechendes und bindendes Signal von Sportchef Alexander Rosen, doch Krücken geht davon aus, mit dem bekannten Personal ins nächste Heimspiel zu gehen. "Die U 23 dient ja im Grunde unseren Talenten dazu, den Sprung in den Herrenbereich zu schaffen." Verzichten muss Krücken weiterhin auf die maladen Jules Schwadorf, Rico Wentsch und Leon Fessen.