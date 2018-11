Freiberg. Bei der Neckarelzer A-Jugend-Oberligamannschaft ist immer was los - insbesondere in der Nachspielzeit. Wiederum wurde bei der SGV Freiberg ein Spiel in der Nachspielzeit verloren (4:3). Einen großen Anteil daran verzeichnete Schiedsrichter Mike Böttigheimer, der durch Eigeninterpretation auf beiden Seiten keinen Spielaufbau zuließ. Die Neckarelzer hatten den Start total verschlafen. Bereits nach 19 Minuten führte der Gastgeber mit 3:0. Doch zwei Tore von Goalgetter Mario Cancar und ein Tor von Dominic Kerling egalisierten die Freiberger Führung.

In der 88. Minute die große Chance zur Führung für Neckarelz. Doch im letzten Moment fehlte der notwendige Killerinstinkt auf Neckarelzer Seite. In der Nachspielzeit wertete der Schiedsrichter nach einem Zweikampf einen Ball auf Torhüter Bastian Beelitz als Rückspiel und entschied auf Freistoß im Strafraum. Diese Chance ließ sich Freiberg nicht nehmen und traf zum 4:3 Siegtreffer.