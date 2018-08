Hintergrund Information RNZ Online berichtet das ganze Wochenende aus Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim. Information RNZ Online berichtet das ganze Wochenende aus Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim.

Rock'n'Heim. (cbe) Wo gefeiert wird, entsteht auch reichlich Müll – so auch in Rock'n'Heim. Während am Vormittag die meisten Leute noch schlafen oder sich auf dem Campingplatz ausruhen, sind die Männer von der Müllbeseitigung fleißig. Doch jeder hat mal eine Pause verdient. Zwei Männer in orange haben sie für ein Airbrush-Tattoo genutzt.