Von Christian Beck

Rock'n'Heim. Ob Bier oder Burrito, irgendwann geht alles seinen natürlichen Gang. Wie komfortabel und sauber es auf Festivalklos zugeht, unterscheidet sich mitunter stark. Von wunderbar sauber am Mittag vor der ersten Band bis widerlich kurz vor Mitternacht haben wir alles vorgefunden. Zwischenzeitlich wurde von überlaufenden Schüsseln berichtet. Hintergrund Information RNZ Online berichtet das ganze Wochenende aus Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim.

Männer stehen häufig dicht an dicht an den verschiedenen Zäunen beim Pinkeln. Naturgemäß betrifft dieses Problem vor allem Frauen. Wir haben mehrere Damen gefragt - die allesamt namentlich nicht genannt werden wollen. Die Antworten fallen unterschiedlich aus: Die Spanne reicht von "mein Gott, es ist ein Festival, man darf halt nicht so genau hinschauen" bis "es ist entweder schlimm oder widerlich". Neben der Sauberkeit sorgt immer wieder fehlendes Toilettenpapier für Ärger. Taschentücher sind in Rock'n'Heim derzeit heiß begehrt - und Hände waschen geht auch nicht.

"Beim letzten Rock'n'Heim" war's noch schlimmer", erinnert sich eine Festivalbesucherin. Ein schwacher Trost. Wir finden, das geht noch besser. Wir fragen für Euch bei der Organisation des Festivals nach und halten Euch auf dem Laufenden.

