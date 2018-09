Rock'n'Heim. (jami) An Tag zwei auf dem Rock’n’Heim-Festival hatte sich wettertechnisch nicht wirklich viel verändert. Regen, Sonne, wieder Regen, wieder Sonne. Die Fans schien dies am Samstag nicht zu stören, sie feierten weiter. Hintergrund Information RNZ Online berichtet das ganze Wochenende aus Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim. Information RNZ Online berichtet das ganze Wochenende aus Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim.

[-] Weniger anzeigen

Glück mit dem Wetter hatte eindeutig die Nu-Metal-Band Korn, die gegen Abend die Hauptbühne unter Strom setzte. Die Masse ging mit. Rhetorisch kam Sänger Jonathan Davis’ Frage mitten im Set rüber: "Seid Ihr bereit, mit der Party zu beginnen?" Das Publikum war schon lange mit "headbanging" und "moshpit" dabei. Und Davis sang und schrie sich die Seele aus dem Leib. Dank seiner klassischen Gesangsausbildung in allen Bandbreiten – von Chorknabe bis Brüllen.

Doch was war das zwischen den Liedpausen? Griff Davis da etwa zur Sauerstoffflasche? Kein Wunder, er gab richtig Gas. Sein weiterer, nicht so versteckter Griff zum Dudelsack hingegen peitschte die Rock’n’Heimer weiter an. Der Sound: perfekt. Die Show: unschlagbar.

Die Party lief bis zum Schluss, bis die Metal-Musiker die letzte Note angeschlagen hatten. Selbst der Regen dachte nicht mehr daran, aufzutauchen.