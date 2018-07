Von Laura Geyer

Rock'n'Heim. Rechtzeitig zum Auftritt von "Imagine Dragons" reißt am Sonntagnachmittag noch einmal richtig der Himmel auf. Im hinteren Zuschauerbereich haben es sich die Rock'n'Heimer auf dem mittlerweile getrockneten Boden bequem gemacht, sitzen oder liegen in kleinen Gruppen zusammen, manch einen hat die sanfte Stimme von Leadsänger Dan Reynolds gar in ein kleines Schläfchen gewiegt. Eisverkäufer laufen mit ihren Bauchläden durch die Reihen, über den Köpfen steigen Seifenblasen auf. Perfektes Sommergefühl. Hintergrund Information RNZ Online berichtet das ganze Wochenende aus Rock'n'Heim unter www.rnz.de/rocknheim.

Vorne auf der Evolution Stage machen die Jungs aus Las Vegas ordentlich Stimmung. Reynolds hüpft immer wieder in den Bühnengraben und sucht Kontakt zu den Fans. "Wir hatten keine Ahnung, was wir von Deutschland zu erwarten hatten, als wir vor zwei Jahren das erste Mal hier waren", erzählt der Sänger, "dann haben wir gelernt, dass die Leute hier zu den nettesten der Welt gehören, die Frauen wunderschön sind und das Essen unglaublich ist. Wir lieben euch!" Das Publikum bedankt sich mit einem euphorischen Applaus.

Darüber hinaus besticht die Band vor allem durch ihre qualitätsvolle, handgemachte Musik: mal folkig mit mehrstimmigem, eher ruhigem Gesang, mal richtig rockig.