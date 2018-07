Von Laura Geyer

Rock'n'Heim. "I’m sorry", ruft André 3000, "I’m sooorry", es tut mir leid! Da kommt Bewegung ins Publikum, das mittlerweile den gesamten Zuschauerbereich vor der Revolution Stage füllt. "I’m sorry, Ms. Jackson", hallt es vor der Bühne zurück, und dann recken sich tausende Hände in die Höhe. Ms. Jackson, einer der größten Hits der Hip-Hop-Gruppe Outkast, begeistert die Fans noch immer. Ebenso die Hitsingle "Hey Ya". Bei der Passage "Shake it, shake it like a polaroid picture" schütteln die Zuschauer alles, was sie haben.

Von den großen Erfolgen abgesehen, ist die Show der Jungs aus Atlanta wenig melodiös und dadurch etwas eintönig, aber das mag Geschmackssache sein. Von einigen kurzen Ansagen abgesehen – in denen die Band unter anderem zum Weltmeistertitel gratuliert – kommt keine richtige Verbindung auf zwischen Musikern und Publikum. Dafür fahren die Bässe der teils harten Hip-Hop-Songs immer wieder in alle Fasern des Körpers.

Und zwischendurch macht vor allem André 3000 in seinem dunklen Overall und mit der weißen Kurzhaar-Perücke Späßchen, wickelt sich in das Kabel seines Mikrofons ein oder lässt selbiges zwischen den Beinen baumeln. Während über die LED-Wand gigantische (weibliche) Hinterteile tanzen.

Schön vor allem, einmal live zu den Hits der eigenen Jugend zu feiern. Mehr dann aber auch nicht.

