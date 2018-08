Von Stephanie Kern

Rock'n'Heim. Dass Rock'n'Heim nicht Rock am Ring ist, das musste Felix von "Kraftklub" gerade am eigenen Leib erfahren: Auf dem Rückweg zur Bühne (vorher war er ohne Probleme zum zweiten Wellenbrecher gesurft) hat sich die die Rockermasse zwar geteilt, dann allerdings geriet die Situation außer Kontrolle. Die Fans stürzten sich auf den Sänger der Deutschrockband, brachten ihn nur mit Müh und Not wieder auf die Bühne. Ohne Schuhe und Socken musste Felix dann erstmal ein paar Schlücke Wasser trinken. "Rock'n'Heim, das brauch ich nie wieder!" Außer Kontrolle gerieten auch rund 35.000 Rock'n'Heimer beim Auftritt von Kraftklub. Sie machten "Randale in der Stadt", machten Kraftklub zu ihrer "Lieblingsband" und wollten "Nicht nach Berlin".

"Vielleicht gefällt's Euch heute, und wir sehen uns wieder." Fast wehmütig nahmen die Kraftklubber vom Festival-Open-Air-Sommer Abschied, der beim Sputnik-Festival begann und nun bei Rock'n'Heim seinen krönenden Abschluss finden sollte. Ihren Teil trugen die Musiker auf jeden Fall dazu bei. "Wenn dieses Ding hier in zehn Jahren gigantisch ist, dann könnt Ihr sagen und können wir sagen, dass wir dabei waren", dem Sänger schien die Kulisse bei Rock'n'Heim zu gefallen.

Und die Versöhnung mit dem Festival-Neuling gab es dann auch noch. Bei "Karl-Marx-Stadt" zeigten die Rocker, was in ihren Kehlen steckt (kein Staub mehr). "Ich bin immer noch erschöpft von dem kleinen Abenteuer, dass ich in Euch genommen habe, aber das war wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen, was Ihr hier die letzten drei Tage erlebt habt", sagt Felix und gibt sich wieder ganz als Profi. Und zum Abschied gab's dann auch Luftküsschen und Konfettiregen. Happy End für beide Seiten also.

Mehr aus Rock'n'Heim gibt es hier.