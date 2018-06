Von Laura Geyer

Keine Frage: Darüber, ob Rio sich überhaupt um die Olympischen Spiele hätte bewerben sollen, lässt sich streiten. Die Stadt hat so viele Probleme - und so viele Stellen, an denen das Geld, das die Spiele gekostet hat, besser investiert gewesen wäre.

Laura Geyer (31) berichtet in Rio de Janeiro rund um die Olympischen Spiele für die RNZ. Foto: privat

Wenn man das aber mal für einen Moment außer Acht lässt, kann man ohne Zweifel sagen: Das größte Sportereignis der Welt und Rio de Janeiro, das passt zusammen wie Topf und Deckel. Sport ist in Rio Alltagsessenz. Allerdings dient er vor allem einem Zweck: der Perfektionierung des Körpers. Die Cariocas, Rios Einwohner, haben nicht nur eine Körperkultur. Sie haben einen Körperkult. Überall in der Stadt finden sich Freiluft-Fitnessstudios. Seit neuestem gibt es sogar spezielle Workout-Stationen für Senioren und für Menschen mit Behinderung. Die meisten, die dort trainieren, denken aber nicht an ihre Gesundheit, sondern an ihr Gewicht (Frauen) oder ihre Muskeln (Männer).

Brasilianische Frauen sind besessen vom Abnehmen. Außer an einer Stelle: dem Hinterteil. Nirgendwo in der Welt ist die Zahl der Po-Vergrößerungen so hoch wie in Brasilien. Der Po ist so was wie ein Heiligtum, viel wichtiger als ein großer Busen, der in vielen anderen westlichen Ländern Weiblichkeit symbolisiert.

Paradox ist dabei nur, dass die Brasilianer(innen) mit ihrer Ernährung kontinuierlich gegen die perfekte Figur arbeiten. Nicht nur die Landesküche ist traditionell eher hochkalorisch: Fleisch, Bohnen, Kokosmilch. Brasilianische Nachspeisen sind extrem süß. Selbst die frischen Fruchtsäfte, die man hier an jeder Ecke kriegt, werden noch ordentlich mit Zucker aufgefüllt.

Außerdem sind die Brasilianer verrückt nach Fast Food. Die Anzahl der Schnellrestaurants dürfte die der Freiluft-Fitnessstudios bei weitem übertreffen. Die meisten Imbissbuden bieten inzwischen nicht mehr das traditionelle "churrasquinho", sondern Burger und Hotdogs an. Kreative Namen inbegriffen: Das brasilianische "X" wird so ähnlich ausgesprochen wie das englische Wort für Käse, cheese. Der Cheeseburger heißt hier daher "X-tudo", Käse mit allem.

Selbst in der alternativen Küche, die in einigen hippen Vierteln Rios boomt, kommen die Brasilianer nicht von ihrem Fast Food los. Alles öko, alles handgemacht - aber alles Burger. Kürzlich war ich bei einem Street-Food-Festival in Botafogo, einem der jungen Viertel der Stadt. Wo auf ähnlichen Events in Heidelberg verschiedenste Snacks von Thailand bis Peru angeboten werden, gab es hier nur eins: Burger in allen Variationen. Ein ganzer Platz voll Burgerständen!

Kein Wunder, dass die Brasilianer, ihrem Körperkult zum Trotz, inzwischen ein großes Problem haben: Übergewicht.