Die neuerbaute Siedlung der Favela Vila Autodromo neben dem Olympiapark in Rio de Janeiro in Brasilien. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von Laura Geyer

Ein Tag, zwei Welten: Am Wochenende habe ich das Panorama der Gesellschaft in komprimierter Form erlebt. Von der Favela Vila Autódromo zum olympischen Deutschen Haus. Vom Leben am Limit zum Schwelgen im Überfluss.

Die Favela lag einst da, wo heute die Shuttlebusse für Journalisten und Komiteemitglieder vom Olympiapark abfahren. Der klägliche Rest der über 700 Familien lebt inzwischen in neuen Häuschen. So kurz vor Olympia konnte die Stadt keine negative internationale Presse gebrauchen. Sie hörte auf, die letzten Familien unter Druck zu setzen, um die Favela vollständig loszuwerden. Damit die Siedlung zumindest nicht mehr so nach "Favela" aussieht, setzte die Präfektur 20 einheitliche, weiße Häuser in zwei Reihen nebeneinander.

Laura Geyer (31) berichtet in Rio de Janeiro rund um die Olympischen Spiele für die RNZ. Foto: privat

Vor einigen Wochen war ich schon einmal dort gewesen, bei Natália, Tochter von Maria da Penha, die zur Symbolfigur des Kampfes der Bewohner um ihre Gemeinschaft geworden ist. Nach einem langen Gespräch lud sie mich zum Abendessen ein. Dieses Wochenende kam ich zur Frühstückszeit und musste mehrfach ablehnen, sonst hätte ich umgehend einen Teller mit Brötchen und Butter vor mir gehabt.

Zwei junge Frauen saßen mit am Tisch, Forscherinnen von der Uni. Sie hatten das Wochenende auf dem Sofa im kleinen Wohnzimmer verbracht.

"Wir hatten alle nie viel, darum haben wir immer alles miteinander geteilt", hatte Natália letztes Mal gesagt. Klingt abgedroschen, wird hier aber tatsächlich so gelebt.

In Rio gibt es inzwischen ein politisch korrekteres Wort für Favela: comunidade, Gemeinschaft. Die Vila Autódromo ist wahrhaftig eine Gemeinschaft. Und auch, wer von außen hineinkommt, wird mit offenen Armen empfangen und aufgenommen.

Weiter geht’s am Abend im Gästebereich des Deutschen Hauses. Ein nobler Pavillon am Strand von Barra da Tijuca. Um hier reinzukommen, muss man sich als Journalist akkreditieren. Verständlich: Der Platz ist begrenzt, und es gibt freies Essen und Getränke.

Bis man dann hineingelangt, durchläuft man mehrere Identifizierungs- und Sicherheitskontrollen. Auch verständlich. Aber irgendwie interessant: Da, wo es nichts zu holen gibt, haben die Menschen in gewisser Weise mehr Freiheit. In der Vila Autódromo stehen viele Türen offen, obwohl die Favela vom Olympiapark aus theoretisch für Zigtausende Menschen zugänglich ist.

Im Deutschen Haus angelangt, habe ich einen kleinen Kulturschock. Wer nicht Journalist ist, hat ein paar Hundert Euro dafür gezahlt, hier einen Abend zu verbringen, Fleisch vom Feinsten zu essen, Pfälzer Wein und Cocktails zu trinken, soviel das Herz begehrt.

Die Menschen sind freundlich, erwidern mein Lächeln, doch aufgenommen fühle ich mich nicht. Jeder bleibt bei seinen Leuten, und die Leute bleiben mir fremd. Wie das wohl die brasilianischen Servicekräfte sehen?

Der Chef vom Grill, Javier, wundert sich nur: "Wir verbraten täglich 150 bis 200 Kilo alleine an Rindfleisch." Dazu kommen noch Würstchen, Huhn und Schwein. "Ich weiß ja nicht, ob die Deutschen immer so viel essen oder ob es daran liegt, dass alles umsonst ist ..."