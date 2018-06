Von Michael Wilkening

Rio de Janeiro. Die deutschen Tischtennis-Männer wollten im Mannschaftswettbewerb ins Finale einziehen. Das wäre der maximal mögliche Erfolg gewesen, denn gegen China sind alle anderen Nationen schon seit Jahrzehnten chancenlos. In Rio waren die Deutschen das aber auch beim 1:3 gegen Japan - und das könnte in den kommenden Jahren so bleiben. Jetzt bleibt nur die Hoffnung auf die Bronzemedaille.

Jörg Roßkopf und Timo Boll saßen nebeneinander und wirkten wie Wachsfiguren. Beide hatten die Arme vor dem Körper verschränkt und beobachteten regungslos, was sich an der Tischtennisplatte vor ihnen abspielte. Roßkopf, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft feuerte seinen Schützling Bastian Steger nicht an, er rief ihm keine Hinweise mehr zu. Boll, der Fahnenträger der deutschen Olympiamannschaft bei der Eröffnungsfeier, hatte ebenfalls aufgehört, mit der Körpersprache Überzeugung auszustrahlen.

Die beiden großen Namen im deutschen Tischtennis wussten, dass es im Halbfinale des Teamwettbewerbes gegen Japan nicht mehr reichen würde. Steger war gegen den entfesselt aufspielenden Jun Mizutani ohne jegliche Siegchance. 5:11, 4:11 und 4:11 hieß es nach drei ernüchternden Sätzen.

Übertragen auf den Fußball kommt ein solches Resultat einem 0:5 gleich. Nicht die Tatsache, dass die deutschen Tischtenniscracks das Halbfinale gegen Japan verloren hatten, ließ Roßkopf und Boll versteinern, sondern die Deutlichkeit, mit der das geschah. Zuvor hatte auch Boll in seinem Einzel gegen Mizutani glatt 0:3 verloren, das Doppel ging mit 3:1 an die Japaner. Alleine der deutliche 3:0-Einzelerfolg von Dimitrij Ovtcharov hatte ganz zu Beginn etwas Mut gemacht.

"Das ist seit langer Zeit mal wieder neu, gefühlt nicht das Maximum herausgeholt zu haben", sagte Boll später frustriert. "Sonst haben wir, wenn wir komplett waren, eigentlich immer erst gegen China verloren", fügte der 35-Jährige an, der bei seinen voraussichtlich letzten Spielen wie seine Teamkollegen keine Topform erreichte.

Über viele Jahre war die deutsche Mannschaft die einzige Nation, die den Chinesen einigermaßen nahe kam. Vor Boll und Ovtcharov hatten die Dominatoren der Sportart viel Respekt, im Training kopierten sie deren Spielstile, um bei den großen Meisterschaften bestens präpariert zu sein. Ovtcharov ist immer noch die Nummer fünf der Weltrangliste und damit bester Nicht-Chinese, doch in den Tagen von Rio konnte er diesen Status nicht untermauern. Im Einzel scheiterte der Bronzemedaillengewinner der Spiele von London 2012 im Viertelfinale am weißrussischen Altmeister Vladimir Samsonov, Boll war gegen einen unbekannten Nigerianer bereits eine Runde zuvor rausgeflogen.

Währenddessen sind die Japaner drauf und dran, nicht nur für den Moment, sondern dauerhaft an den Deutschen vorbeizuziehen. Nicht nur wegen der Aussicht der Olympischen Spiele in vier Jahren in Tokio unternehmen die Japaner große Anstrengungen, zumindest die zweiterfolgreichste Nation in der Tischtennis-Welt zu werden. "Wenn man sich den Altersdurchschnitt der Japaner anguckt, bin ich persönlich davon überzeugt, dass sie noch drauflegen werden in den nächsten Jahren. Die machen wahnsinnig gute Nachwuchsarbeit", sagte Ovtcharov.

Auf diesem Niveau befinden sich die Talente in Deutschland nicht. Boll und Steger sind bereits 35 Jahre alt. Ovtcharov, 27, könnte bald seine langjährigen Teamkollegen an der Platte verlieren. Im Augenblick ist neben Patrick Franziska, 24, niemand in Sicht, der das Niveau des Teams halten könnte. Selbst in Europa sind die Deutschen schon jetzt nicht mehr unantastbar, zwei Mal reichte es zuletzt bei Europameisterschaften nicht zum Titelgewinn.

Es deutet sich an, dass die Deutschen in der Zukunft bei Teamwettbewerben wegen der Übermacht aus China und Japan nicht mehr das Finale als Ziel ausgeben können, sondern ein dritter Platz das Maximale ist. Vor diesem Hintergrund ist der Kampf um die Bronzemedaille heute gegen Südkorea ein guter Test. "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Aber auch nur, wenn wir uns in bester Verfassung präsentieren", forderte Ovtcharov. Gegen die Japaner war dieses Vorhaben nicht gelungen.