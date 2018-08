Auch Yasmin Kwadwo tritt in der Staffel an.

Von Thorsten Eisenhofer

Heidelberg. Drei schnelle Frauen und ein flinker Mann gehen für das Team Rio der Metropolregion Rhein-Neckar bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an den Start. Alle vier wollen ihre Bestzeiten unterbieten, die Sprinterinnen hoffen auf eine Nominierung für die 4x100-m-Staffel.

Matthias Bühler: Zu Beginn des Leichtathletik-Sommers, der, wenn man das Wetter als Indikator nimmt, lange Zeit gar kein richtiger Sommer war, lief es für den Hürdensprinter der TSG Weinheim ziemlich bescheiden - was teilweise auch an den äußeren Bedingungen lag. Zeiten zwischen 13,60 und 13,70 Sekunden brachte der 29-Jährige in Reihe auf die Bahn, doch den Normen für die Europameisterschaften in Amsterdam (13,60) und für die Olympischen Spiele (13,47) wollte er einfach nicht näher kommen. Doch bei den deutschen Meisterschaften kam Bühlers großer Tag: EM-Norm, Olympianorm und deutscher Meistertitel in einem (13,47) - und damit auch das sichere Ticket für Rio.

Auch wenn es bei der EM mit dem Aus im Halbfinale nur bedingt gut lief (das Finale war das Ziel), hat Bühler, der den Winter über stets in den USA trainiert, für Rio hohe Ziele: "Das Halbfinale ist das Minimalziel", sagt der sechsmalige deutsche Meister: "Ich bin Leistungssportler, ich möchte immer das Maximale erreichen. Und das Maximale bei Olympia ist für mich das Finale."

Nadine Gonska: Als sich Nadine Gonska von der Mannheimer TG vor der Saison mit ihrem Trainer Rüdiger Harksen Gedanken über die Ziele für die Saison 2016 gemacht hat, da waren sich beide einig, dass die Norm für die Olympischen Spiele über 200 Meter, die bei 23,20 Sekunden liegt, zu schaffen sein müsste. Athletin und Trainer waren sich aber auch einig, dass dies, aufgrund der starken nationalen Konkurrenz, nicht gleichbedeutend mit einem Olympia-Ticket ist. Daher ließ sich Olympia eher in die Kategorie Kann-Ziel denn Muss-Ziel einordnen. Vor allem, weil die 26-Jährige, die sehr spät mit der professionellen Ausübung ihrer Sportart begonnen hat, bislang noch nie bei internationalen Meisterschaften gestartet ist. Doch das holte sie, nachdem sie bei den deutschen Meisterschaften mit Rang drei überzeugte, bei der Europameisterschaft nach. In Amsterdam erreichte sie das Halbfinale. Somit kann Gonska zuversichtlich nach Rio fliegen. "Sie kann in Rio das Halbfinale erreichen", sagt Coach Harksen.

Alexandra Burghardt und Yasmin Kwadwo: Wenn es in den vergangenen Jahren um die Besetzung der deutschen Frauenstaffel über 4x100 Meter gegangen war, dann musste über einen Namen eigentlich nie diskutiert werden: Verena Sailer. Doch die Europameisterin von 2010 und über Jahre hinweg die beste deutsche Sprinterin hat bekanntlich Ende des vergangenen Jahres ihre Karriere beendet. Und so kann es sein, dass, anders als bei den vergangenen Olympischen Spielen, eine deutsche Frauen-Sprintstaffel ohne eine Athletin aus Mannheim laufen wird. Wie gesagt, es kann sein. Denn mit Alexandra Burghardt und Yasmin Kwadwo gehören zwei Athletinnen der MTG zum Staffelpool - und auch 200-Meter-Läuferin Nadine Gonska wäre als gute Kurvenläuferin eine Option.

Doch nimmt man die zuletzt gezeigten Leistungen und die Staffelaufstellung bei den Europameisterschaften in Amsterdam als Grundlage, dürften die Mannheimerinnen in der Staffel über den Status als Ersatzläuferinnen wohl nicht hinauskommen. Zu stark waren zuletzt die Auftritte von Gina Lückenkemper, Tatjana Pinto, Rebekka Haase und Lisa Mayer.

Doch natürlich lässt sich im Sport nie etwas planen, plötzlich können Verletzungen, Krankheiten oder Formschwächen auftreten, so dass die Chance für einen Staffeleinsatz der drei Mannheimerinnen natürlich da ist. "Die vier derzeit gesetzten Läuferinnen sind alle im Einzel am Start, da kann ganz schnell etwas passieren", weiß MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen aus jahrelanger Erfahrung: "Es geht darum, dass die Mädels im Training alles geben, eine gute Performance zeigen, um sich zu empfehlen." Das olympische Motto "Dabei sein ist alles" sei sicherlich nicht der Anspruch von Kwadwo, 2013 immerhin WM-Vierte mit der Staffel, und Burghardt, 2015 WM-Fünfte mit der Staffel.

Auch wenn für beide Sprinterinnen die Saison nicht vollkommen zufriedenstellend verlief: Beide zeigten konstante Leistungen, doch der große Ausreißer mit einer schnellen Zeit fehlte. Daher stehen sie in der deutschen 100-m-Bestenliste mit 11,36 Sekunden (Kwadwo) und 11,39 Sekunden (Burghardt) "nur" auf den Rängen sechs und neun.