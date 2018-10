Von Michael Wilkening

Rio de Janeiro. Claudia Reidick bekommt die Gegensätze einer Stadt wie Rio de Janeiro zu spüren, wie nur wenige Menschen während der Olympischen Spiele. Die ehemalige Hürdensprinterin lebt inmitten einer Favela in einem Kloster. Also dort, wo Besucher der Spiele eigentlich nicht hingelangen. Die Vorsitzende der Deutschen Olympischen Gesellschaft der Metropolregion Rhein-Neckar sammelt vielfältige Eindrücke der Olympiastadt, immer wieder hört sie nachts Schüsse aus dem nahe gelegenen Schmelztiegel der wirtschaftlich Benachteiligten. Außerdem ist sie an einer Studie beteiligt, die sich mit der Entwicklung des Sportereignisses befasst.

Reidick, die früher Zaczkiewicz hieß und seit vielen Jahren mit der Familie in Grünstadt lebt, hat ihre ganz eigenen Erfahrungen bei Olympischen Spielen gemacht. Ein Mal war sie dabei, und erfüllte sich 1988 in Seoul einen ganz großen Traum. Über 100 Meter Hürden verbesserte sie den Deutschen Rekord auf 12,75 Sekunden und ersprintete sich damit die Bronzemedaille. Das ist inzwischen 28 Jahre her und doch strahlt die inzwischen 53-Jährige noch immer, wenn sie an die Erlebnisse in Südkorea zurückdenkt. "Das war das Allergrößte", sagt sie: "Es gab in meiner sportlichen Karriere nichts vergleichbares mehr."

Reidick ist froh, in Rio de Janeiro zu sein, denn jetzt spürt sie noch einmal dieses besondere Gefühl der Spiele. Daran ändert auch nicht, dass sie in Südamerika in einer ganz anderen Funktion vor Ort ist. Die Sportwissenschaftlerin, die an der Universität in Kaiserslautern Sport-Psychologie lehrt, ist mit einem Forschungsauftrag gekommen. Reidick ist an einer Langzeitstudie beteiligt, in der Professor Norbert Müller seit 1972 die Entwicklung er Olympischen Spiele am Beispiel des modernen Fünfkampfes erforscht.

Dabei geht es nicht um die Weiterentwicklung der Sportler, sondern um das Erleben der Besucher. "Wie ist die Infrastruktur, wie die sanitären Anlagen, wie wird das kulturelle Begleitprogramm angenommen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns", berichtet Reidick: "Kurzum: Wie erleben die Besucher die Wettkämpfe." Im Vergleich mit vorherigen Spielen werden dabei Entwicklungen und Trends untersucht, um gegebenenfalls Veränderungen vornehmen zu können. "An der Erhebung sind auch Wissenschaftler von der Universität in Porto Alegre beteiligt", erzählt Reidick. So kann die Sprachbarriere zu den brasilianischen Zuschauern umgangen werden.

Barrieren will Reidick auch bei ihrer zweiten Aufgabe neben dem Beruf überwinden. Seit Beginn dieses Jahres hat sie den Vorsitz der Deutschen Olympischen Gesellschaft der Metropolregion Rhein-Neckar übernommen. Dabei geht es der ehemaligen Teilnehmerin an den Olympischen Spielen darum, gemeinsam mit Kirsten Bolm, einer zweiten früheren Hürdensprinterin, die Grundwerte der Olympischen Idee nach außen zu tragen. "Wir wollen im ersten Schritt ehemalige Olympiateilnehmer ansprechen, die in der Region leben", sagt Reidick. Kontakte sind längst geknüpft, im Oktober ist ein erstes Treffen geplant.

Es geht der Vorsitzenden aber um mehr, in weiteren Schritten sollen die "Ehemaligen" begeistert werden, als Paten für Sportler zu fungieren, die sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren wollen. "Wir sind keine Institution, deshalb können wir eine andere Herangehensweise wählen", sagt Reidick.