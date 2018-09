Walldürn. Ein Reh erfasste ein 46-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend, 3. April, auf der Kreisstraße zwischen Walldürn und Wettersdorf mit seinem Fahrzeug. Der Mann stürzte und rutschte mit dem Motorrad in den Straßengraben. Er wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnte. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Da das Reh, das bei dem Unfall zu Tode kam, noch gegen einen entgegenkommenden Lkw geschleudert wurde, entstand an dem Lkw nach Polizeiangaben ein Schaden von ca. 1.000 Euro.