Buchen. Ein Mofa-Fahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 21. März gegen 5.50 Uhr, leichte Verletzungen zu. Er war nach Polizeiangaben im Kreisverkehr Walldürner Straße/ Mühltalstraße unterwegs. Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr "Am Schrankenberg" in Richtung Walldürner Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr touchierte er das Mofa, dessen Fahrer dadurch zu Fall kam. Dieser zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Buchen gebracht werden.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Walldürner Straße fort ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zu seinem Wagen können keine Aussagen getätigt werden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Buchen unter 06281/9040 in Verbindung zu setzen. (pol)