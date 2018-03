Ravenstein. Opfer eines Mai-Streiches wurden gleich mehrere Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis: Unbekannte schraubten in der Nacht auf den 1. Mai die Ortsschilder ab und brachten sie teilweise an anderen Orten wieder an. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bisher nicht aufgefunden werden konnten demnach drei Ortsschilder der Stadt Ravenstein. "Es muss davon ausgegangen werden, dass diese von den Unbekannten gestohlen wurden", so die Polizei in ihrer Mitteilung weiter. Hinweise zu den Dieben nimmt der Posten Adelsheim unter Telefon 06291/648770 entgegen. (pol/rnz)