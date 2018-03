Billigheim-Allfeld. Trotz Verbots wollte ein 43-jähriger Autofahrer auf der Neudenauer Straße Allfeld etwa 500 Meter vor dem Ortschild einen vor ihm fahrenden Reisebus überholen. Als der 43-Jährige ungefähr auf halber Höhe des Busses war, bog von links aus der Einmündung der Forststraße eine 28-jährige Pkw-Lenkerin auf die Neudenauer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte ein. Obwohl sich diese gemäß Zeugenaussagen langsam in die Neudenauer Straße hineingetastet hatte, kam es zur Frontalkollision mit dem Überholer, so die Polizei. Aufgrund der Wucht des Anstoßes waren beide Autos nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Glücklicherweise kamen die Insassen mit leichteren Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (pol)