Hirschhorn. Unbekannte versuchten in ein Büro eines Herstellers für medizinische Hilfsmittel in der Ersheimer Straße einzubrechen. Die Täter hebelten nach Polizeiangaben in der Nacht zum Freitag erst an einer Tür und anschließend an einem Fenster. Als sich das Fenster öffnete, fielen Bürogegenstände um. Vermutlich erschraken sich die Einbrecher aufgrund der von ihnen verursachten Geräusche und flüchteten. Sie verursachten einen Schaden von etwa fünfhundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06272/9305-0 entgegen. (pol)