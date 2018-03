Elztal-Dallau. Vermutlich gestört wurde ein unbekannter Einbrecher, der am Montag zwischen 17 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Unteren Augartenstraße eingedrungen war. Der Unbekannte brach nach Polizeiangaben ein Kellerfenster auf, stieg in das Haus ein und begab sich in den Wohnbereich. Ohne Beute verließ er anschließend das Haus. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06261/8090 entgegen. (pol)