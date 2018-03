Eberbach. Benzin zapften während des Wochenendes (13. bis 15. April) Unbekannte von einem auf dem Firmengelände in der Pleutersbacher Straße abgestellten Lkw ab. Zuvor drangen die Täter in einen Lagerraum ein, ließen einen Kompressorschlauch mitgehen und machten sich danach an dem Lkw zu schaffen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Der Versuch, in eine angrenzende Garage einzubrechen, scheiterte. Zeugen, die zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen bezüglich des Dieseldiebstahls gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, in Verbindung zu setzen.