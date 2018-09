Mosbach. In die Kellerräume eines Modehauses in der Hauptstraße sind Unbekannte in der Nacht von MOntag auf Dienstag, 9./10. April, gewaltsam eingedrungen und haben zwei Dekopuppen, Biertische, eine historische Milchkanne sowie weitere Dekorationsartikel gestohlen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, zu melden.