Schönbrunn-Moosbrunn. Offensichtlich sehr angetan vom Reiz des kleinen Ortes Moosbrunn war wohl ein bislang noch unbekannter Täter, der in der Nacht auf Freitag das Ortschild der Gemeinde in der Hirschhorner Straße entwendete. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Dieb handwerklich offensichtlich gut bewandert, denn das Schild wurde fachmännisch aus der Halterung abgeschraubt und entfernt. Trotz aller Liebe zum Dorf handelt es sich doch um einen Diebstahl und der Gemeinde entstand dadurch ein Schaden von rund 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06271/92100 entgegen. (pol)