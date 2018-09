Mosbach. Nichtbeachten des Rotlichtes einer Ampel ist nach Polizeiangaben die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch, 4. April, an der Kreuzung Odenwaldstraße/Wasemweg. Ein Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Wagen auf dem Wasemweg in Richtung Hauptstraße, wobei er an der Kreuzung das Rotlicht nicht beachtete und mit einem in Richtung Neckarburken fahrenden Pkw zusammenstieß. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.