Buchen. Zu einem Unfall kam es am Mittwoch, 11. April, auf der B 27 kurz vor der Einmündung nach Einbach. Vermutlich wegen eines Fahrfehlers geriet eine in Richtung Mosbach fahrende 18-jährige Seat-Lenkerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Die Seat-Lenkerin erlitt einen Schock und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen des Audi blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Zur Bergung der beiden Fahrzeuge musste die B 27 kurzzeitig voll gesperrt werden.