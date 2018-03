Aglasterhausen. Zu einem Zusammenstoß mit einer zuvor entlaufenen Kuh und einem Auto kam es in der Nacht auf Samstag auf der K 3936 von Neunkirchen in Richtung Breitenbronn. Eine Autofahrerin konnte dem Tier auf der Straße nicht mehr ausweichen und streifte es, so die Polizei. Glücklicherweise blieb das Tier unverletzt. Auch die Fahrzeugführerin kam mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug aber entstand Sachschaden. (pol)