Obrigheim. Einer 54-jährigen Fahrerin ist am Dienstag Vormittag, 28.Februar, der VW weggerollt. Sie hatte ihren Wagen in der Straße "Lange Hälden" abgestellt. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau das Auto verlassen, um ihrer Beifahrerin beim Aussteigen behilflich zu sein. Allerdings machte sich das Fahrzeug trotz angezogener Handbremse selbstständig und rollte davon. Hierbei fiel die 88-jährige Beifahrerin aus dem Wagen. Der Pkw riss anschließend einen Elektrozaun nieder und kam schließlich in einem Acker zum Stehen. Die 88-jährige Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.