Dielheim. Ein aus Österreich stammender Autofahrer war in der Nacht zum Dienstag auf der K 4171 zwischen Mühlhausen in Richtung Dielheim unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. An seinem Opel entstand Schaden von mehreren tausend Euro, der 30-Jährige wurde zum Glück nicht verletzt. Das Wildschwein konnte nach Polizeiangaben nicht gefunden werden. (pol)