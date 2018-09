Mühlhausen. Hochwertige Scheren im Gesamtwert von über 2000 Euro stahl ein unbekannter Täter am Donnerstag, 12. April, gegen 8.15 Uhr aus einem Frisörsalon in der Hauptstraße. Der Mann war zunächst als Kunde aufgetreten und hatte sich die Haare waschen lassen. Als er um einen Kaffee bat und sich die 46-jährige Inhaberin in die Küche begab, nahm er sämtliche Scheren sowie ein Rasiermesser an sich und verschwand. Der Dieb war zur Tatzeit der einzige "Kunde" in dem Laden. Er wurde als eine mit polnischem Akzent sprechende ca. 30 Jahre alte, ca. 170 cm große Person mit blondem Haar, bekleidet mit schwarzer Jacke und dunkelblauer Jeans beschrieben. Eine Woche zuvor hatte ein mit demselben Akzent sprechender Mann bei der Ladeninhaberin angefragt, ob sie neue Scheren benötige. Unklar ist laut Polizeiangaben, ob diese Person mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht. Die Wieslocher Polizei sucht Zeugen, denen eine wie oben beschriebene Person aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten entegegen unter Tel.: 06222/5709-0.