Sinsheim. Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Mittwoch (2. Mai) eine 81-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Strombergstraße. Die Frau hatte ihre Einkäufe bereits getätigt und stand mit dem Einkaufswagen an ihrem Auto, als sie von drei bis vier Frauen angesprochen und gebeten wurde, eine Spende für ein Gehörlosen- und Behindertenzentrum in Rumänien zu geben. In einem günstigen Augenblick entnahm eine der Frauen die an den Einkaufswagen gebundene Handtasche, was die 81-Jährige sofort bemerkte und um Hilfe rief. Passanten eilten zu Hilfe, konnten die drei bis vier Frauen, die in Richtung Neulandstraße flüchten, nicht festhalten. Laut Polizeiangaben befanden sich in der Tasche die Geldbörse mit Bargeld, EC-Karten sowie persönliche Ausweisdokumente.

Die Geschädigte beschreibt die Frauen wie folgt: Osteuropäische Erscheinung, circa 17 bis 20 Jahre alt; eine der Frauen hatte rote, eine weitere dunkle Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Die Polizei Sinsheim bittet Kunden des Einkaufsmarktes sowie weitere Zeugen, die auf die Frauen aufmerksam wurden und eventuell Hinweise geben können, sich unter Tel.: 07261/6900, zu melden. (pol)