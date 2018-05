Walldorf. Den Urlaub einer Familie ab dem 2. Weihnachtsfeiertag nutzte ein bislang unbekannter Einbrecher, um in ein Einfamilienhaus in der Hardtstraße einzubrechen. Dabei erbeutete der Täter Schmuck und mehrere wertvolle Uhren, die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Der Einbruch wurde durch einen Angehörigen am Donnerstagabend entdeckt. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte der Einbrecher zunächst versucht, die Hauseingangstüre sowie die Terrassentür auf der Rückseite aufzuhebeln. Schließlich gelang es dem Täter nach Angaben der Polizei ein Kellerfenster aufzubrechen und in das Haus einzusteigen. Dort wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06227/8419990 oder Telefon 06222/57090 entgegen. (pol)