Von Martina Weyrauch

Eberbach. Nach einem erholsamen Wochenende betritt Manu Müller (Name geändert) am Montagmorgen gut gelaunt das Büro. Kaum hat sie die Tür geöffnet, ist er wieder da: der penetrante Schweißgeruch der Kollegin. Die sitzt am Computer, umhüllt von ihren Ausdünstungen, und grüßt freundlich lächelnd. Ob sie es selber nicht riecht? Im Sommer kann das ja mal vorkommen, oder am Ende eines Tages nach schwerer körperlicher Arbeit. Aber im Winter, frühmorgens, am Computer? Müller würde am liebsten das Büro sofort wieder verlassen; es bleibt ihr nichts anderes übrig, als den Tag bis mittags durchzustehen. Denn die Kollegin arbeitet - glücklicherweise - nur halbtags. Sie auf ihren immer vorhandenen Körpergeruch ansprechen kann Müller nicht, dazu fehlt ihr der Mut.

"Man sollte sich in so einem Fall an den Vorgesetzten wenden", rät der Eberbacher Rechtsanwalt Fritz Dexheimer. Dieser sollte dann "einfühlsam" mit der Kollegin reden. Gesetzlich, so der Fachmann, gebe es keine Regelungen gegen schlechten Geruch am Arbeitsplatz. Wobei es beispielsweise bei Banken oft vertragliche Vereinbarungen gebe, die ein geordnetes Erscheinungsbild vorschreiben, "da die Mitarbeiter auch das Unternehmen repräsentieren".

Natürlich komme es bei einer "Aussprache" auch immer auf das Verhältnis zu dem "stinkenden" Kollegen an und natürlich reagiere jeder anders. Zum einen gebe es mehr oder weniger geruchsempfindliche Menschen, zum anderen reagierten die Menschen auch unterschiedlich, wenn sie auf derart persönliche Dinge angesprochen werden. Grundsätzlich rät Dexheimer aber auch, vor dem Gespräch auf jeden Fall zu prüfen, ob die Person vielleicht einfach nur gemobbt werde. Es sei möglich, dass andere Kollegen sich das Ganze nur ausdenken, weil sie die Kollegin weg haben wollten.

Für Dr. Klaus Dietl sind Körperpflege und das Wechseln der Kleidung erste Voraussetzung gegen Körpergeruch. Auch könne Stress für extremes Schwitzen sorgen. Dem könne man mit autogenem Training, Yoga oder anderen Sportarten vorbeugen, so der Eberbacher Gynäkologe. Bei leichtem Schwitzen könne ein Trauben-Silberkerzen-Extrakt oder Salbeitee helfen und natürlich gibt es Deodorants, die die Geruchsbildung verhindern. "Bei übermäßigen Schweißabsonderungen kann Aluminiumchlorid aufgetragen werden", so Dr. Dietl weiter. Allerdings greife dieses in Apotheken erhältliche Pulver auch die Haut an. Außerdem könne "Iontophorese" helfen, eine Anwendung zur Reduzierung der Schweißproduktion. Dabei werden elektrische Ströme durch Wasserwannen geschickt. Die Behandlungen sind beispielsweise für die Füße, aber auch für den ganzen Körper möglich und werden je nach Befund von den Krankenkassen übernommen.

"Grundsätzlich", so der Mediziner, "muss man immer schauen, woher das Schwitzen kommt". Wenn die Ursache beispielsweise in einer Überfunktion der Schilddrüsen liege (das ist auch bei Männern und unabhängig vom Alter möglich), müsse natürlich "die Grundkrankheit behandelt werden". "Das ist dann mit reiner Hygiene nicht in den Griff zu bekommen." Zudem gebe es Erkrankungen einzelner Regionen im Körper, diese könnten auch angeboren sein. Ursache für extremes Schwitzen könnten außerdem Diabetes oder Adipositas (Fettleibigkeit) sein. Bei letzterer "heißt es dann abnehmen". Eine "ganz spezielle Sache" seien dann wiederum die oft auftretenden "Hitzewallungen während der Wechseljahre". Diese könnten von "jetzt auf nachher" passieren. "Es ist auch nicht der Schweiß, der riecht", stellt der Frauenarzt klar, "sondern Bakterien, die Absonderungen auf der Haut zersetzen - das macht den unangenehmen Geruch".

Eine weitere Möglichkeit, das Schwitzen anzugehen, sei mit dem Nervengift "Botox", das oft gegen Falten verwendet wird. "Es wird in kleinen Quaddeln unter die Achselhöhlen gespritzt - oder in Hände oder Füße - und hemmt die Schweißsekretion. Dann wissen die Schweißdrüsen nicht mehr, das sie was machen sollen". Nachteile: "Es ist im Allgemeinen nach sechs Monaten wieder abgebaut und relativ teuer - die Kassen zahlen dafür nichts." Dr. Dietl hat damit allerdings "sehr gute Erfahrungen" gemacht. Man könne es beispielsweise im April spritzen und habe dann "über den Sommer Ruhe". Waschen ist allerdings auch dabei wieder eine Grundvoraussetzung: "Ohne Waschen hilft auch Botox nichts".

Früher, so der erfahrene Arzt, wurde oft eine "radikale Methode" angewandt, "die Schweißdrüsen wurden wegoperiert". Heute wird stattdessen manchmal eine "Saugküvette" benutzt. Dabei werden durch kleine Schnitte unter der Haut die Drüsen "weggesaugt". Für den Patient entstünden ohne Schweißdrüsen keine Nachteile. Allerdings werde diese Methode nicht sehr oft angewandt.