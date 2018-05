Walldürn/Buchen. (rüb) Wohin die 82.000 Liter Wasser geflossen sind, das liegt weiter im Dunkeln. Klar ist seit Donnerstag dagegen eins: Die Stadt Walldürn muss für den Schaden nicht aufkommen. Karlheinz Keim ist mit seiner Klage vor dem Amtsgericht Buchen gescheitert. Der Hintergrund: Im unbewohnten Elternhaus von Karlheinz Keim in Walldürn, in dessen Erdgeschoss eine Fahrschule ihren Sitz hat, war 2010 ein ungewöhnlich hoher Verbrauch von 83 Kubikmetern Wasser angefallen. In den Vorjahren war jeweils nur rund ein Kubikmeter verbraucht worden.

Als sich der Hausbesitzer auf die Suche nach dem Verursacher machte, erfuhr er, dass der Marktmeister der Stadt beim Blumen- und Lichterfest eine Wasserleitung von seinem Elternhaus zu einem Marktstand gelegt hatte. Für Karlheinz Keim war klar, dass hier die Ursache für die fehlenden 82 Kubikmeter Wasser zu suchen ist und verlangte von der Stadt, die Kosten von 433 Euro zu übernehmen. Nachdem sich die Stadt geweigert hatte, reichte er Klage ein.

Richter Peter Bickel erläuterte am Donnerstagvormittag, aus welchen Gründen er die Klage nun abgewiesen hat. Dem Kläger sei es nicht gelungen, nachzuweisen, dass die Stadt für den Schaden verantwortlich ist. Sprich: Dass der städtische Mitarbeiter den Wasseranschluss gelegt hat, ist unstrittig. Dass darin jedoch die Ursache für den großen Wasserverlust liegt, sei zweifelhaft, so der Richter. Da der Zähler erst am Jahresende abgelesen wurde, sei es denkbar, dass das Wasser zu einem anderen Zeitpunkt als während des Blumen- und Lichterfestes davongeflossen ist.

Der Marktmeister habe glaubhaft versichert, dass er täglich um 10 Uhr das Wasser auf- und um 20 Uhr abgedreht habe. Somit müsse der Wasserverlust innerhalb von 50 Stunden (fünf Tage à zehn Stunden) verursacht worden sein. Bei einem großzügig kalkulierten Wasserfluss von einem Liter alle drei Sekunden, wären nur 60 Kubikmeter - und nicht die strittigen 82 - möglich gewesen. Zudem hätte eine solche Menge Wasser kaum unbemerkt davonlaufen können, verdeutlichte Richter Bickel.

Deshab bestünden Zweifel, dass der Wasserverlust, wie vom Kläger angeführt, während des fraglichen Zeitraums, aufgetreten ist. Da es dem Kläger nicht gelungen sei, andere Ursachen für den Wasserverlust auszuschließen, habe es auch keine Rolle mehr gespielt, ob er seine Zustimmung für den Wasseranschluss gegeben habe.

Der Richter zeigte aber auch Verständnis für die "missliche Situation", in der sich der Kläger befinde: "Ich kann mich in Herrn Keim reinversetzen." Die Beweislage habe allerdings keine andere Entscheidung möglich gemacht.

Die Stadt Walldürn sieht sich durch das Urteil in ihrer Rechtsauffassung bestätigt, wie Bürgermeister Markus Günther betonte. Es sei nicht schlüssig, weshalb das Wasser ausgerechnet an den Tagen des Festes abhanden gekommen sei. Das Jahr habe noch 360 weitere Tage. Der Stadt sei es nicht um die strittigen 433 Euro gegangen, sondern darum, sich vor den Mitarbeiter zu stellen. "Deshalb haben wir uns auf die Hinterfüße gestellt" sagte Günther. Der Kläger stößt beim Bürgermeister dennoch auf Verständnis: "Für Herrn Keim ist es sicherlich unglücklich gelaufen, aber das darf nicht auf Kosten der Stadt gehen!"

Wie geht es jetzt weiter? Auf Grund des geringen Streitwerts ist eine Berufung ausgeschlossen. "Unsere Forderung ist rechtens", erklärte Achim Spohrer, Prokurist der Stadtwerke Walldürn, auf Nachfrage der RNZ. "Wir werden uns mit Herrn Keim in Verbindung setzen und die Modalitäten der Zahlung klären."

"Ich sehe es nach wie vor nicht ein, dass ich bezahlen soll", sagte ein schwer enttäuschter Karlheinz Keim gestern. Für ihn ist der Sachverhalt klar: Ohne ihn zu fragen, sei der Wasseranschluss gelegt worden, und er habe jetzt den Schaden: "Das ist Diebstahl!" Und weiter: "Ich bin vom deutschen Rechtsstaat schwer enttäuscht."