Walldürn. (Sti.) Die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit der Wallfahrt "Zum Kostbaren Heiligen Blut" in Walldürn beginnt wie immer am Sonntag nach dem Pfingstfest und erstreckt sich vom 3. Juni bis zum 1. Juli. Die Wallfahrt 2012 steht unter dem Leitwort "Was er euch sagt, das tut" (Johannes 2,5).

Das Wallfahrtsprogramm:

2. Juni: 18.30 Uhr Vorabendmesse, 20 Uhr Predigt, Andacht und Lichterprozession.

3. Juni (1. Wallfahrtssonntag): Eröffnung der Wallfahrt, 7 Uhr Pilgeramt (Helmstadt), 8 Uhr Amt; 9.30 Uhr Hochamt mit feierlicher Öffnung des Blutschreins durch Domkapitular Dr. Peter Birkhofer aus Freiburg (Kupprichhausen, Laudenberg), 11 Uhr Pilgeramt (Mechenhard), 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde, 19.30 Uhr Andacht mit Meditation.

4. Juni: Wallfahrtstag für Mömbris: 8 Uhr Amt, 10 Uhr Hochamt (Mömbris und Külsheim), 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt, 20 Uhr Ankunft der Kölner Fußwallfahrer am Friedhof.

5. Juni: Wallfahrtstag für Köln: 7 Uhr Pilgeramt (Hundheim-Steinbach), 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Joachim Kardinal Meisner für die Pilger aus Köln, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

6. Juni: Wallfahrtstag für Fulda: 8 Uhr Amt, 12 Uhr Einzug der Fulda-Eichsfelder Fußwallfahrer, anschließend Pontifikalamt mit Weihbischof Prof. Dr. Karl-Heinz Diez (Fulda), 16 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Vorabendmesse.

7. Juni (Fronleichnam): 7.30 Uhr Amt, 9 Uhr Hochamt mit Pater Adam Kalinowski (Danzig), anschließend Fronleichnamsprozession (Fulda), 11.45 Uhr Amt, 14.30 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde.

8. Juni: Wallfahrtstag für Heidingsfeld: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 11 Uhr Pilgeramt (Krautheim), 14 Uhr Andacht, 16.30 Uhr Altarumgang (Heidingsfeld), 19.30 Uhr Pilgeramt (Heidingsfeld, Höchberg, Waldbüttelbrunn), 20.45 Uhr Lichterprozession.

9. Juni: 7.15 Uhr Pilgeramt (Waldbüttelbrunn, Kist), 8 Uhr Pilgeramt (Heidingsfeld), 9.30 Uhr Hochamt, 13.30 Uhr Andacht, 16 Uhr Pilgeramt (Schwein-heim), 17 Uhr Pilgeramt (Alzenau, Wasserlos, Hörstein, Kleinwelzheim, Hausen), 18.30 Uhr Vorabendmesse, 20 Uhr Predigt, Andacht und Lichterprozession.

10. Juni (2. Wallfahrtssonntag): 5 Uhr Pilgeramt (Hettstadt), 6 Uhr Pilgeramt (Gerchsheim und Igersheim), 7 Uhr Pilgeramt (Brücken, Böttigheim, Kleinrinderfeld), 8 Uhr Pilgeramt (SE Buchen, Markelsheim), 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Bernd Uhl, Freiburg (Eisingen, Bad Schönborn, Mingolsheim, Nieder-Roden), 11 Uhr Pilgeramt (Jüges-heim), 14 Uhr Andacht, 15 Uhr Pilgeramt (Leidersbach), 17 Uhr Pilgeramt (Lohr), 18.30 Uhr Hochamt.

11. Juni: 8 Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

12. Juni: 8 Uhr Pilgeramt (Urberach), 9.30 Uhr Hochamt (Reifenberg, Schmitten, Schlossborn), 12.30 Uhr Pilgeramt (Herbstein, Ulmbach, Salmünster), 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

13. Juni: 6.45 Uhr Pilgeramt (Ober-Roden), 8 Uhr Pilgeramt (Dieburg), 9.30 Uhr Hochamt, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

14. Juni (Großer Blutfeiertag): 8 Uhr Pilgeramt, 9 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Paul Wehrle, Freiburg, anschließend große Blutprozession, 11.15 Uhr Amt, 14 Uhr Andacht mit Dekan Johannes Balbach (Buchen), 15 Uhr Pilgeramt (Heidelberg, Großwallstadt), 20 Uhr Hochamt, anschließend große Lichterprozession (Collenberg, Neuenbuch, Dorfprozelten, Stadtprozelten).

15. Juni (Hochfest Herz-Jesu): 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt (Herz-Jesu-Familie), 12.45 Uhr Rosenkranz, anschließend stille Anbetung, 14 Uhr Andacht, 20 Uhr Pilgeramt (Höpfingen/Waldstetten).

16. Juni: 8 Uhr Pilgeramt (Hambrücken), 9.30 Uhr Hochamt (Rauenberg, Röllbach, Amorbach, Weilbach, Schneeberg), 11 Uhr Pilgeramt (Ubstadt-Weiher, Hausen), 13.30 Uhr Andacht, 16.15 Uhr Pilgeramt (Seligenstadt), 18.30 Uhr Vorabendmesse (Freigericht), 20 Uhr Predigt, Andacht und Lichterprozession.

17. Juni (3. Wallfahrtssonntag): 7 Uhr Pilgeramt (Röttbach), 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Pontifikalamt mit Bischof em. Prof. Dr. Paul-Werner Scheele, Würzburg (Eichenbühl, Miltenberg, Wenschdorf, Großheubach, Johannesberg, Glattbach), 11 Uhr Pilgeramt (Heppdiel), 14 Uhr Andacht, 17 Uhr Pilgeramt (Aschaffenburg), 18.30 Uhr Hochamt.

18. Juni: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 14.30 Uhr Pilgeramt (Bewohner des Geriatriezentrums/Besucher der Tagespflege, Krankensalbung), 18.30 Uhr Amt.

19. Juni: Walldürner Krankentag: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt mit Krankensalbung, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt mit den Diakonen der Region.

20. Juni: Frauenwallfahrt: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Einstimmung, 10 Uhr Hochamt mit Dekan Gerhard Hauk, Tauberbi-schofsheim, 14 Uhr Andacht (Ansprache: Autorin Andrea Schwarz), 18.30 Uhr Amt, 20 Uhr Frauenliturgie undLichterprozession.

21. Juni (Kleiner Blutfeiertag, Krankentag-Antoniusfeier): 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt mit Krankensegnung mit dem Provinzial der deutschen Franziskaner-Minoriten, P. Bernhardin M. Seither, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

22. Juni: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

23. Juni: 8 Uhr Pilgeramt (Bürgstadt), 9.30 Uhr Hochamt, 11 Uhr Pilgeramt (Lauda, Königshofen, Großostheim), 13.30 Uhr Andacht, 14.45 Uhr Pilgeramt (Dambach), 16 Uhr Pilgeramt (Hainburg-Hainstadt, Schöllkrippen), 18.30 Uhr Vorabendmesse, 20 Uhr Predigt, Andacht und Lichterprozession.

24. Juni (4. Wallfahrtssonntag): Wallfahrtstag der Heimatvertriebenen, Aussiedler und ausländischen Mitbürger: 5 Uhr Pilgeramt (Bad Mergentheim), 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt mit Visitator Msgr. Dr. Alexander Hoffmann, Beauftragter der deutschen Bischofskonferenz für die Katholiken aus Russland und den GUS-Staaten (Ackermann-Gemeinde Freiburg, Rodenbach), 12 Uhr Pilgeramt (Mainbullau, Breitendiel, Rüdenau), 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde.

25. Juni: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

26. Juni: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

27. Juni: Seniorentag: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 14 Uhr Rosenkranz, 14.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof em. Helmut Bauer, Würzburg (Hettingen, Götzingen, Rinschheim), 18.30 Uhr Amt.

28. Juni: Wallfahrtstag um geistliche Berufe: 8 Uhr Amt für die Ritaschwestern, 9.30 Uhr Hochamt mit P. Dr. Arno Meyer, Münnerstadt, und Rosenweihe, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt.

29. Juni: Seelsorgeeinheit Walldürn: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 14 Uhr Andacht, 18.30 Uhr Amt der Seelsorgeeinheit Walldürn.

30. Juni: 8 Uhr Amt, 9.30 Uhr Hochamt, 12.30 Uhr Pilgeramt (Sulzbach), 13.30 Uhr Andacht, 14.30 Uhr Pilgeramt (Pflaumheim), 15.30 Uhr Pilgeramt (Höchstberg, Emmingen), 18.30 Uhr Vorabendmesse; 20 Uhr Predigt, Andacht und Lichterprozession.

1. Juli (5. Wallfahrtssonntag): Abschluss der Wallfahrt: 6 Uhr Pilgeramt (Löffelstelzen), 7 Uhr Pilgeramt (Neubrunn), 8 Uhr Pilgeramt (Holzkirchhausen), 9.30 Uhr Hochamt mit Domkapitular Msgr. Dr. Uwe Scharfenecker, Rottenburg-Stuttgart (SE Hardheim), 11 Uhr Amt, 14 Uhr Andacht, 20 Uhr Abschlussgottesdienst, Abschlussprozession durch die Wallfahrtsstadt, Schließung des Blutschreins.